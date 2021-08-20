Монастырский продолжает зачистку МВД от кадров Авакова: уволены главы полиции Одесчины и Харьковщины

Какие области на очереди для смены руководства Нацполиции?

После отставки главы Национальной полиции Киева Андрея Крищенко изменения в рядах руководства правоохранителей докатились и до регионов. Так, в отставку подали Андрей Рубель в Харьковской и Олег Бех в Одесской областях.

Руководитель харьковской полиции Андрей Рубель написал об отставке в Facebook.

Он отметил, что благодарен личному составу за поддержку в течение почти девяти месяцев совместной службы. Также он похвалился статистикой раскрываемости убийств, которая за время его работы выросла практически до 100% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Отметим, что региональные СМИ называют его вероятным преемником директора Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Станислава Перлина.

В Одесской области руководитель главка полиции еще официально об отставке не заявил. Олег Бех занимает эту должность более двух лет. Его вероятным преемником называют Николая Семенишина, который возглавляет донецкую Нацполицию.

Ранее "Телеграф" писал, что министр внутренних дел Денис Монастырский меняет ключевых руководителей, оставшихся со времен Авакова.