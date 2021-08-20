Укр

Монастырский продолжает зачистку МВД от кадров Авакова: уволены главы полиции Одесчины и Харьковщины

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
215
Монастырский продолжает зачистку МВД от кадров Авакова: уволены главы полиции Одесчины и Харьковщины Новость обновлена 20 августа 2021, 10:52
Полиция Харьковщины

Какие области на очереди для смены руководства Нацполиции?

После отставки главы Национальной полиции Киева Андрея Крищенко изменения в рядах руководства правоохранителей докатились и до регионов. Так, в отставку подали Андрей Рубель в Харьковской и Олег Бех в Одесской областях.

Руководитель харьковской полиции Андрей Рубель написал об отставке в Facebook.

Он отметил, что благодарен личному составу за поддержку в течение почти девяти месяцев совместной службы. Также он похвалился статистикой раскрываемости убийств, которая за время его работы выросла практически до 100% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Отметим, что региональные СМИ называют его вероятным преемником директора Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Станислава Перлина.

В Одесской области руководитель главка полиции еще официально об отставке не заявил. Олег Бех занимает эту должность более двух лет. Его вероятным преемником называют Николая Семенишина, который возглавляет донецкую Нацполицию.

Ранее "Телеграф" писал, что министр внутренних дел Денис Монастырский меняет ключевых руководителей, оставшихся со времен Авакова.

Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Интервью
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Дата публикации
Категория
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан