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Монастирський продовжує зачистку МВС від кадрів Авакова: звільнені глави поліції Одещини та Харківщини

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Монастирський продовжує зачистку МВС від кадрів Авакова: звільнені глави поліції Одещини та Харківщини Новина оновлена 20 серпня 2021, 10:52
Поліція Харківщини

Які області на черзі для зміни керівництва Нацполіціі?

Після відставки голови Національної поліції Києва Андрія Крищенка зміни в рядах керівництва правоохоронців докотилися і до регіонів. Так, у відставку подали Андрій Рубель в Харківській і Олег Бех в Одеській областях.

Керівник харківської поліції Андрій Рубель написав про відставку в Facebook.

Він зазначив, що вдячний особовому складу за підтримку протягом майже дев’яти місяців спільної служби. Також він похвалився статистикою розкриття вбивств, яка за час його роботи зросла практично до 100% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Відзначимо, що регіональні ЗМІ називають його ймовірним наступником директора Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Станіслава Перлина.

В Одеській області керівник главку поліції ще офіційно про відставку не заявив. Олег Бех займає цю посаду більше двох років. Його найімовірнішим наступником називають Миколу Семенишина, який очолює донецьку Нацполіцію.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський змінює ключових керівників, що залишилися з часів Авакова.

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