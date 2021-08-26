Начальником поліції Одеської області став земляк міністра внутрішніх справ

Олег Бех пішов у відставку після більше двох років роботи.

Головою Національної поліції Одеської області став Микола Семенишин. Його називали найбільш вірогідним наступником Олега Беха на цій посаді.

Про призначення повідомили в пресслужба Нацполіціі.

Микола Семенишин родом з Хмельницької області. Кар’єру в правоохоронних органах розпочав у 1990 році, міліціонером в патрульно-постовій службі Кам’янець-Подільського. За десять років служби дослужився до голови управління міліції в Хмельницькій області, очолював Кам’янець-Подільський міськвідділ МВС. У 2010 став начальником Тернопільського управління міліції. У 2011 — вийшов на пенсію за вислугою років.

До Революції Гідності займався приватним бізнесом. Після — повернувся на службу на посаду голови управління МВС Іванофранківщини. З 2015 по 2017 очолював Хмельницьку поліцію, з вересня 2017 — поліцію Донецької області.

Кандидат юридичних наук. Генерал поліції 3 рангу. Цікавий факт — Семенишин земляк міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні змінюють керівництво поліції в регіонах. Так, на місце глави столичної поліції замість Андрія Крищенка призначили Івана Виговського.