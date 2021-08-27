На Донбассе ранен украинский воин - штаб ООС
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Позиции украинских военных обстреливали и в Луганской, и в Донецкой области.
26 августа вечером в зоне проведения Операции Объединенных сил был ранен украинский военный. Он получил огнестрельное ранение, защитник находится в больнице в удовлетворительном состоянии.
Об этом сообщает штаб ООС.
Отметим, что в сводке на 17:00 26 августа нарушения режима прекращения огня не упоминались, но уже в более позднее время произошли три обстрела.
Возле села Орехово боевики обстреляли позиции украинских военных из противотанковых ракетных комплексов.
Под Авдеевкой наемники использовали минометы калибра 82 мм.
В окрестностях Новолуганского вооруженные бандформирования использовали огнестрельное оружие.
Украинские военные открывали огонь в ответ. О всех нарушения боевиками режима тишины сообщили миссии ОБСЕ в Украине. Отметим, что с полуночи и за первые 7 часов 27 августа обстрелов не зафиксировано.
Ранее "Телеграф" писал, что накануне в День Независимости Украина понесла потерю и один воин ранен. Также обстрелы с погибшим украинским военным на Донбассе зафиксировали 22 августа.
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