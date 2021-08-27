Укр

На Донбассе ранен украинский воин - штаб ООС

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
На Донбассе ранен украинский воин - штаб ООС Новость обновлена 27 августа 2021, 07:58
В зоне ООС зафиксировали 3 обстрела.

Позиции украинских военных обстреливали и в Луганской, и в Донецкой области.

26 августа вечером в зоне проведения Операции Объединенных сил был ранен украинский военный. Он получил огнестрельное ранение, защитник находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отметим, что в сводке на 17:00 26 августа нарушения режима прекращения огня не упоминались, но уже в более позднее время произошли три обстрела.

Возле села Орехово боевики обстреляли позиции украинских военных из противотанковых ракетных комплексов.

Под Авдеевкой наемники использовали минометы калибра 82 мм.

В окрестностях Новолуганского вооруженные бандформирования использовали огнестрельное оружие.

Украинские военные открывали огонь в ответ. О всех нарушения боевиками режима тишины сообщили миссии ОБСЕ в Украине. Отметим, что с полуночи и за первые 7 часов 27 августа обстрелов не зафиксировано.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне в День Независимости Украина понесла потерю и один воин ранен. Также обстрелы с погибшим украинским военным на Донбассе зафиксировали 22 августа.

Зеленский озвучил три своих главных достижения на посту президента Украины
Политика
Зеленский озвучил три своих главных достижения на посту президента Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский озвучил три своих главных достижения на посту президента Украины
Зеленский озвучил три своих главных достижения на посту президента Украины
Дата публикации
Категория
Итоги дня 26 августа: поджог офиса омбудсмена в Киеве, серия терактов в Кабуле, Паралимпиада в Токио
Итоги дня 26 августа: поджог офиса омбудсмена в Киеве, серия терактов в Кабуле, Паралимпиада в Токио
Дата публикации
Категория
В Кабуле прогремел третий взрыв: сработала мина в припаркованном автомобиле (фото)
В Кабуле прогремел третий взрыв: сработала мина в припаркованном автомобиле (фото)
Дата публикации
Категория
Билеты на поезда в Украине снова подорожают? Чего ждать от менеджмента Deutsche Bahn в "Укрзализныце"
Билеты на поезда в Украине снова подорожают? Чего ждать от менеджмента Deutsche Bahn в "Укрзализныце"
Дата публикации
Категория
Действия власти этой осенью будут еще жестче и сильнее: чего украинцам ждать от нового политического сезона
Действия власти этой осенью будут еще жестче и сильнее: чего украинцам ждать от нового политического сезона