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На Донбасі поранений український воїн — штаб ООС

Автор
Г. Михайлова
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На Донбасі поранений український воїн — штаб ООС Новина оновлена 27 серпня 2021, 07:58
У зоні ООС зафіксували 3 обстріли.

Позиції українських військових обстрілювали і в Луганській, і в Донецькій області.

26 серпня ввечері в зоні проведення операції Об’єднаних сил був поранений український військовий. Він отримав вогнепальне поранення, захисник перебуває в лікарні в задовільному стані.

Про це повідомляє штаб ООС.

Відзначимо, що в зведенні на 17:00 26 серпня порушення режиму припинення вогню не згадувалися, але вже в більш пізній час відбулися три обстріли.

Біля села Оріхове бойовики обстріляли позиції українських військових з протитанкових ракетних комплексів.

Під Авдіївкою найманці використовували міномети калібру 82 мм.

В околицях Новолуганського збройні бандформування використовували вогнепальну зброю.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення бойовиками режиму тиші повідомили місії ОБСЄ в Україні.

Відзначимо, що з півночі і за перші 7 годині 27 серпня обстрілів не зафіксовано.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні в День Незалежності України зазнала втрати і один воїн поранений. Також обстріли із загиблим українським військовим на Донбасі зафіксували 22 серпня.

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