На Донбасі поранений український воїн — штаб ООС
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Позиції українських військових обстрілювали і в Луганській, і в Донецькій області.
26 серпня ввечері в зоні проведення операції Об’єднаних сил був поранений український військовий. Він отримав вогнепальне поранення, захисник перебуває в лікарні в задовільному стані.
Про це повідомляє штаб ООС.
Відзначимо, що в зведенні на 17:00 26 серпня порушення режиму припинення вогню не згадувалися, але вже в більш пізній час відбулися три обстріли.
Біля села Оріхове бойовики обстріляли позиції українських військових з протитанкових ракетних комплексів.
Під Авдіївкою найманці використовували міномети калібру 82 мм.
В околицях Новолуганського збройні бандформування використовували вогнепальну зброю.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення бойовиками режиму тиші повідомили місії ОБСЄ в Україні.
Відзначимо, що з півночі і за перші 7 годині 27 серпня обстрілів не зафіксовано.
Раніше "Телеграф" писав, що напередодні в День Незалежності України зазнала втрати і один воїн поранений. Також обстріли із загиблим українським військовим на Донбасі зафіксували 22 серпня.
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