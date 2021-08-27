Пожар в больнице в Донецкой области: эвакуировали более сотни человек (фото)
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В больнице на Донбассе произошел пожар.
В пятницу, 27 августа, в городе Волноваха Донецкой области загорелась поликлиника — пришлось эвакуировать более 100 человек.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
По данным спасателей, заявление о пожаре они получили около 8 утра 27 августа и сразу же выехали на вызов. Загорание произошло в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы.
Когда работники ГСЧС прибыли на место события, то увидели в архивном помещении больницы много дыма.
Чтобы никто из находящихся в поликлинике не пострадал, спасатели эвакуировали 110 человек.
Менее чем через 20 минут пожарные локализовали загорание, а в половине девятого и ликвидировали.
Вследствие пожара никто из находящихся на месте события не пострадал.
Сейчас спасатели пытаются выяснить причину загорания.
Ранее "Телеграф" сообщал о пожарах и взрывах 26 августа в Киеве на Позняках — там загорелся частный дом, который несколько часов не могли потушить.
Напоминаем об еще одном масштабном пожаре в Киеве — в Голосеевском районе вспыхнула крыша пятиэтажного дома.
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