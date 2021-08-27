Пожар в больнице в Донецкой области: эвакуировали более сотни человек (фото)

В больнице на Донбассе произошел пожар.

В пятницу, 27 августа, в городе Волноваха Донецкой области загорелась поликлиника — пришлось эвакуировать более 100 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

По данным спасателей, заявление о пожаре они получили около 8 утра 27 августа и сразу же выехали на вызов. Загорание произошло в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы.

Когда работники ГСЧС прибыли на место события, то увидели в архивном помещении больницы много дыма.

ГСЧС

Чтобы никто из находящихся в поликлинике не пострадал, спасатели эвакуировали 110 человек.

Менее чем через 20 минут пожарные локализовали загорание, а в половине девятого и ликвидировали.

Вследствие пожара никто из находящихся на месте события не пострадал.

Сейчас спасатели пытаются выяснить причину загорания.

Ранее "Телеграф" сообщал о пожарах и взрывах 26 августа в Киеве на Позняках — там загорелся частный дом, который несколько часов не могли потушить.

Напоминаем об еще одном масштабном пожаре в Киеве — в Голосеевском районе вспыхнула крыша пятиэтажного дома.