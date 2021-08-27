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Пожежа в лікарні у Донецькій області: евакуювали більше сотні людей (фото)

Автор
І. Гамчук
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Автор
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Пожежа в лікарні у Донецькій області: евакуювали більше сотні людей (фото) Новина оновлена 27 серпня 2021, 11:03
Пожежа

У лікарні на Донбасі сталася пожежа.

У п’ятницю, 27 серпня, в місті Волноваха Донецької області загорілася поліклініка — довелося евакуювати понад 100 осіб.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

За даними рятувальників, заяву про пожежу вони отримали близько 8 ранку 27 серпня і відразу ж виїхали на виклик. Загоряння сталося у підвальному приміщенні будівлі поліклініки центральної районної лікарні.

Коли працівники ДСНС прибули на місце події, то побачили в архівному приміщенні лікарні багато диму.

ДСНС
ДСНС

Щоб ніхто з людей, які були у поліклініці, не постраждав, рятувальники евакуювали 110 осіб.

Менш ніж через 20 хвилин пожежники локалізували загоряння. А о пів на дев’яту його взагалі ліквідували.

Внаслідок пожежі ніхто з людей на місці події не постраждав.

Зараз рятувальники намагаються з’ясувати причину загоряння.

Раніше "Телеграф" повідомляв про пожежі та вибухи 26 серпня в Києві на Позняках — там загорівся приватний будинок, який кілька годин не могли загасити.

Нагадуємо про ще одну масштабну пожежу в Києві — у Голосіївському районі спалахнув дах п’ятиповерхового будинку.

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