Пожежа в лікарні у Донецькій області: евакуювали більше сотні людей (фото)
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У лікарні на Донбасі сталася пожежа.
У п’ятницю, 27 серпня, в місті Волноваха Донецької області загорілася поліклініка — довелося евакуювати понад 100 осіб.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.
За даними рятувальників, заяву про пожежу вони отримали близько 8 ранку 27 серпня і відразу ж виїхали на виклик. Загоряння сталося у підвальному приміщенні будівлі поліклініки центральної районної лікарні.
Коли працівники ДСНС прибули на місце події, то побачили в архівному приміщенні лікарні багато диму.
Щоб ніхто з людей, які були у поліклініці, не постраждав, рятувальники евакуювали 110 осіб.
Менш ніж через 20 хвилин пожежники локалізували загоряння. А о пів на дев’яту його взагалі ліквідували.
Внаслідок пожежі ніхто з людей на місці події не постраждав.
Зараз рятувальники намагаються з’ясувати причину загоряння.
Раніше "Телеграф" повідомляв про пожежі та вибухи 26 серпня в Києві на Позняках — там загорівся приватний будинок, який кілька годин не могли загасити.
Нагадуємо про ще одну масштабну пожежу в Києві — у Голосіївському районі спалахнув дах п’ятиповерхового будинку.
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