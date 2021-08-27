Укр

В Харькове обыскивают дом криминального авторитета "Бороды" - СМИ

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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В Харькове обыскивают дом криминального авторитета "Бороды" - СМИ Новость обновлена 27 августа 2021, 11:08
Сообщают о совместной операции полиции и спецназа.

Правоохранители обыск не комментируют.

В Харькове проходят обыски в доме Владимира Чепиля, известного как криминальный авторитет "Борода".

Об этом сообщает региональное СМИ NewsRoom.

По их информации обыск проходит в доме в Шевченковском районе на пересечении улиц Бакулина и Шатиловской. Его проводит Департамент уголовного розыска.

В Телеграм-канале "Х**вый Харьков" сообщают о том, что в окрестностях дома много вооруженных правоохранителей, в том числе и бойцов формирований специального назначения.

Отметим, что пресс-служба Национальной полиции Харьковской области не комментирует ситуацию.

По информации СМИ, Владимир Чепиль ранее попадал на радар правоохранителей в 2020 году, когда мужчине избрали меру пресечения в связи с подозрением о сокрытии человека с целью эксплуатации по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове задержали членов Национального корпуса за организацию преступной группировки, которая вымогала деньги у предпринимателей. Также глава полиции области Андрей Рубель накануне подал в отставку.

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