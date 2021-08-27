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У Харкові обшукують будинок кримінального авторитета "Бороди" — ЗМІ

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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У Харкові обшукують будинок кримінального авторитета "Бороди" — ЗМІ Новина оновлена 27 серпня 2021, 11:08
Повідомляють про спільну операцію поліції і спецназу.

Правоохоронці обшук не коментують.

У Харкові проходять обшуки в будинку Володимира Чепіля, відомого як кримінальний авторитет "Борода".

Про це повідомляє регіональне ЗМІ NewsRoom.

За їхньою інформацією обшук проходить в будинку в Шевченківському районі на перетині вулиць Бакуліна і Шатилівському. Його проводить Департамент карного розшуку.

У телеграм-каналі "Х ** вий Харків" повідомляють про те, що в околицях будинку багато озброєних правоохоронців, в тому числі і бійців формувань спеціального призначення.

Відзначимо, що прес-служба Національної поліції Харківської області не коментує ситуацію.

За інформацією ЗМІ, Володимир Чепіль раніше потрапляв на радар правоохоронців у 2020 році, коли чоловікові обрали запобіжний захід у зв’язку з підозрою про приховування людини з метою експлуатації за ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові затримали членів Національного корпусу за організацію злочинного угруповання, яка вимагала гроші у підприємців. Також глава поліції області Андрій Рубель напередодні подав у відставку.

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