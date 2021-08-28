Противотанковые гранаты, артснаряд и ящик патронов к АК - в центре Кропивницкого нашли тайник с оружием (фото)
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Личный арсенал оборудовал мужчина из местных криминальных кругов.
Спустя менее чем месяц после обнаружения источника финансирования боевиков "ДНР" в Кропивницком Служба безопасности Украины в том же областном центре нашла тайник с оружием.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Арсенал изъяли достаточно крупный — более тысячи патронов к автомату Калашникова, а также реактивные противотанковые гранаты.
Схрон нашли в центре города в одном из частных домов. Этот дом принадлежит местному представителю криминальных кругов Кропивницкого. Владелец тайника с оружием ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.
Общее количество оружия в тайнике:
- 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26
- артиллерийский снаряд,
- более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм.
На данный момент СБУ проверяет, планировалось ли использовать оружие для терактов или диверсий в Кировоградской области. Изъятое вооружение отправили на экспертизу. Мужчине готовятся огласить подозрение, его хотят держать под стражей в качестве меры пресечения.
Ранее "Телеграф" писал, что над Харьковской областью заметили иностранный беспилотник.
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