Укр

Противотанковые гранаты, артснаряд и ящик патронов к АК - в центре Кропивницкого нашли тайник с оружием (фото)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Противотанковые гранаты, артснаряд и ящик патронов к АК - в центре Кропивницкого нашли тайник с оружием (фото) Новость обновлена 28 августа 2021, 11:18
Следствие продолжается - ищут возможных сообщников

Личный арсенал оборудовал мужчина из местных криминальных кругов.

Спустя менее чем месяц после обнаружения источника финансирования боевиков "ДНР" в Кропивницком Служба безопасности Украины в том же областном центре нашла тайник с оружием.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Арсенал изъяли достаточно крупный — более тысячи патронов к автомату Калашникова, а также реактивные противотанковые гранаты.

Часть найденного оружия
Часть найденного оружия

Схрон нашли в центре города в одном из частных домов. Этот дом принадлежит местному представителю криминальных кругов Кропивницкого. Владелец тайника с оружием ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Общее количество оружия в тайнике:

  • 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26
  • артиллерийский снаряд,
  • более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм.
Часть найденного арсенала
Часть найденного арсенала

На данный момент СБУ проверяет, планировалось ли использовать оружие для терактов или диверсий в Кировоградской области. Изъятое вооружение отправили на экспертизу. Мужчине готовятся огласить подозрение, его хотят держать под стражей в качестве меры пресечения.

Ранее "Телеграф" писал, что над Харьковской областью заметили иностранный беспилотник.

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