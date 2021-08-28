Противотанковые гранаты, артснаряд и ящик патронов к АК - в центре Кропивницкого нашли тайник с оружием (фото)

Личный арсенал оборудовал мужчина из местных криминальных кругов.

Спустя менее чем месяц после обнаружения источника финансирования боевиков "ДНР" в Кропивницком Служба безопасности Украины в том же областном центре нашла тайник с оружием.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Арсенал изъяли достаточно крупный — более тысячи патронов к автомату Калашникова, а также реактивные противотанковые гранаты.

Часть найденного оружия

Схрон нашли в центре города в одном из частных домов. Этот дом принадлежит местному представителю криминальных кругов Кропивницкого. Владелец тайника с оружием ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Общее количество оружия в тайнике:

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26

артиллерийский снаряд,

более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм.

Часть найденного арсенала

На данный момент СБУ проверяет, планировалось ли использовать оружие для терактов или диверсий в Кировоградской области. Изъятое вооружение отправили на экспертизу. Мужчине готовятся огласить подозрение, его хотят держать под стражей в качестве меры пресечения.

Ранее "Телеграф" писал, что над Харьковской областью заметили иностранный беспилотник.