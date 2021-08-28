Выросло число раненных украинских воинов при обстрелах боевиками Авдеевки

В ходе вражеского обстрела ранения получили трое украинских военнослужащих.

В субботу, 28 августа, в результате обстрелов со стороны боевиков в районе Авдеевки количество раненых украинских военных увеличилось до трех человек.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Их состояние оценивается как "удовлетворительное".

Кроме того, в сводке отметили, что украинские бойцы оказали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, в результате чего враг прекратил огневую активность.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Стоит отметить, что место и обстоятельства ранения военных не указаны, однако, согласно опубликованной ранее информации, как минимум один из них пострадал в результате обстрела Авдеевки Донецкой области.

Боевики стреляли из крупнокалиберных минометов и гаубиц. В Авдеевке зафиксировали разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.