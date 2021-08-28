Выросло число раненных украинских воинов при обстрелах боевиками Авдеевки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 5
В ходе вражеского обстрела ранения получили трое украинских военнослужащих.
В субботу, 28 августа, в результате обстрелов со стороны боевиков в районе Авдеевки количество раненых украинских военных увеличилось до трех человек.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.
После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Их состояние оценивается как "удовлетворительное".
Кроме того, в сводке отметили, что украинские бойцы оказали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, в результате чего враг прекратил огневую активность.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Стоит отметить, что место и обстоятельства ранения военных не указаны, однако, согласно опубликованной ранее информации, как минимум один из них пострадал в результате обстрела Авдеевки Донецкой области.
Боевики стреляли из крупнокалиберных минометов и гаубиц. В Авдеевке зафиксировали разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-