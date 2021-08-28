Зросла кількість поранених українських воїнів під час обстрілу бойовиками Авдіївки

В ході ворожого обстрілу поранення отримали троє українських військовослужбовців.

У суботу, 28 серпня, в результаті обстрілу з боку бойовиків в районі Авдіївки кількість поранених українських військових збільшилася до трьох осіб.

Про це повідомляє оперативно-тактична угруповання Схід.

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Їх стан оцінюється як "задовільний".

Крім того, в зведенні відзначили, що українські бійці надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, в результаті чого ворог припинив вогневу активність.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Варто відзначити, що місце і обставини поранення військових не вказані, проте, згідно з опублікованою раніше інформацією, як мінімум один з них постраждав в результаті обстрілу Авдіївки Донецької області.

Бойовики стріляли з великокаліберних мінометів і гаубиць. В Авдіївці зафіксували руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури.