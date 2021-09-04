Полуобнаженная девушка станцевала на пилоне в самом сердце Одессы (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 196
Девушку по время танца снимала фотограф
В центре Одессы прямо возле Оперного театра полуобнаженная девушка устроила зрителям концерт и станцевала перед ними на пилоне.
Об этом в субботу, 4 августа, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".
В сети появилось видео, как в центре Одессы стройная брюнетка в открытом красном костюме и в ботинках-стрипах на высоком каблуке танцует перед зрителями pole dance.
Возле нее собрались люди, которые снимали происходящее на видео и делали фото.
Стоит отметить, что большинство зрителей — молодые девушки.
Также полуобнаженную танцовщицу снимала фотограф, поэтому можно предполагать, что это была скорее фотосессия, чем развлекательная программа для жителей Одессы.
Читатели соцсети разделились на тех, кто поддержал талант девушки и посчитал ее поступок нормальным, но есть и те, кто думает, что центр города — не самое лучшее место для таких танцев.
"Телеграф" сообщал, что в России в Хабаровске учительница танцев в одной из школ города на День знаний станцевала танец живота перед учениками.
Напоминаем, что футболисты украинской зборной Роман Яремчук и Евгений Макаренко станцевали после выхода в 1/4 финала Евро-2020 — Виталий Миколенко показал видео.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-