Укр

Полуобнаженная девушка станцевала на пилоне в самом сердце Одессы (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Танцовщица в центре Одессы Новость обновлена 04 сентября 2021, 09:45
Танцовщица в центре Одессы

Девушку по время танца снимала фотограф

В центре Одессы прямо возле Оперного театра полуобнаженная девушка устроила зрителям концерт и станцевала перед ними на пилоне.

Об этом в субботу, 4 августа, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

В сети появилось видео, как в центре Одессы стройная брюнетка в открытом красном костюме и в ботинках-стрипах на высоком каблуке танцует перед зрителями pole dance.

Возле нее собрались люди, которые снимали происходящее на видео и делали фото.

Стоит отметить, что большинство зрителей — молодые девушки.

Также полуобнаженную танцовщицу снимала фотограф, поэтому можно предполагать, что это была скорее фотосессия, чем развлекательная программа для жителей Одессы.

Читатели соцсети разделились на тех, кто поддержал талант девушки и посчитал ее поступок нормальным, но есть и те, кто думает, что центр города — не самое лучшее место для таких танцев.

"Телеграф" сообщал, что в России в Хабаровске учительница танцев в одной из школ города на День знаний станцевала танец живота перед учениками.

Напоминаем, что футболисты украинской зборной Роман Яремчук и Евгений Макаренко станцевали после выхода в 1/4 финала Евро-2020 — Виталий Миколенко показал видео.

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