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Напівоголена дівчина станцювала на пілоні в самому серці Одеси (відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Танцівниця в центрі Одеси Новина оновлена 04 вересня 2021, 09:45
Танцівниця в центрі Одеси

Дівчину під час танцю знімала фотограф

У центрі Одеси прямо біля Оперного театру напівоголена дівчина влаштувала глядачам концерт і станцювала перед ними на пілоні.

Про це в суботу, 4 серпня, повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO".

У мережі з’явилося відео, як в центрі Одеси струнка брюнетка у відкритому червоному костюмі і в черевиках-стрипах на високих підборах танцює перед глядачами pole dance.

Біля неї зібралися люди, які знімали на відео те, що відбувається і робили фото.

Варто відзначити, що більшість глядачів — молоді дівчата.

Також напівоголену танцівницю знімала фотограф, тому можна припускати, що це була швидше фотосесія, ніж розважальна програма для жителів Одеси.

Читачі соцмережі розділилися на тих, хто підтримав талант дівчини та порахував її вчинок нормальним, але є й ті, хто думає, що центр міста — не найкраще місце для таких танців.

"Телеграф" повідомляв, що в Росії в Хабаровську вчителька танців в одній зі шкіл міста на День знань станцювала танець живота перед учнями.

Нагадуємо, що футболісти української збірної Роман Яремчук та Євген Макаренко станцювали після виходу в 1/4 фіналу Євро-2020 — Віталій Миколенко показав відео.

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