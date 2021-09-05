В Житомире убили мать и дочь, а преступление пытались скрыть поджогом: подробности (фото)
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Жертвами насилия стали женщина и ее 13-летняя дочь
В Житомире в субботу, 4 сентября, пожарные во время тушения огня в квартире на 5 этаже, обнаружили тела женщины и ребенка, которые имели признаки насильственной смерти.
Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.
После того как спасатели нашли в доме мёртвые тела, на место трагедии приехали следственно-оперативные группы Нацполиции для выяснения обстоятельств события.
Правоохранителям удалось узнать, что жертвами насилия стали 36-летняя местная жительница и ее 13-летняя дочь, которые проживали в сгоревшей квартире.
Когда специалисты осмотрели тела погибших, то заметили ранения. Точная причина смерти женщины и ее дочери пока неизвестны, но это выяснят судебно-медицинские эксперты.
На данный момент представители полиции проводят расследование по делу убийства двух человек, и пытаются установить обстоятельства события.
В правоохранительных органах внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 августа в Житомирской области в Новограде-Волынском пьяный мужчина убил на улице 48-летнюю незнакомую женщину.
Напоминаем, что 18 августа в Польше полицейские задушили ремнями пьяного 25-летнего украинца. Позже появились новые шокирующие факты о том, как все на самом деле происходило.
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