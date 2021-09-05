В Житомире убили мать и дочь, а преступление пытались скрыть поджогом: подробности (фото)

Жертвами насилия стали женщина и ее 13-летняя дочь

В Житомире в субботу, 4 сентября, пожарные во время тушения огня в квартире на 5 этаже, обнаружили тела женщины и ребенка, которые имели признаки насильственной смерти.

Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

После того как спасатели нашли в доме мёртвые тела, на место трагедии приехали следственно-оперативные группы Нацполиции для выяснения обстоятельств события.

Правоохранителям удалось узнать, что жертвами насилия стали 36-летняя местная жительница и ее 13-летняя дочь, которые проживали в сгоревшей квартире.

На место события приехала полиция

Когда специалисты осмотрели тела погибших, то заметили ранения. Точная причина смерти женщины и ее дочери пока неизвестны, но это выяснят судебно-медицинские эксперты.

Тела нашли во время тушения пожара

На данный момент представители полиции проводят расследование по делу убийства двух человек, и пытаются установить обстоятельства события.

В правоохранительных органах внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

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