У Житомирі вбили матір і дочку, а злочин намагалися приховати підпалом: подробиці (фото)

Жертвами насильства стали жінка та її 13-річна дочка

У Житомирі в суботу, 4 вересня, пожежники під час гасіння вогню у квартирі на 5 поверсі, виявили тіла жінки та дитини, які мали ознаки насильницької смерті.

Про це 4 вересня повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Після того як рятувальники знайшли в будинку мертві тіла, на місце трагедії приїхали слідчо-оперативні групи Нацполіції для з’ясування обставин події.

Правоохоронцям вдалося дізнатися, що жертвами насильства стали 36-річна місцева мешканка і її 13-річна дочка, які проживали у згорілій квартирі.

На місце події приїхала поліція

Коли фахівці оглянули тіла загиблих, то помітили поранення. Точна причина смерті жінки і її дочки поки невідомі, але це з’ясують судово-медичні експерти.

Тіла знайшли під час гасіння пожежі

На цей момент представники поліції проводять розслідування у справі вбивства двох осіб, і намагаються встановити обставини події.

У правоохоронних органах внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб; малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 серпня в Житомирській області в Новограді-Волинському п’яний чоловік убив на вулиці 48-річну незнайому жінку.

Нагадуємо, що 18 серпня в Польщі працівники поліції задушили ременями п’яного 25-річного українця. Пізніше з’явилися нові приголомшливі факти про те, як все насправді відбувалося.