Тотальный развал: донецкий журналист назвал причину смертельного ЧП на шахте в Червонопартизанске
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Окончательное количество погибших и пострадавших уточняется.
В оккупированной части Луганской области в аварии на шахте погибли минимум 9 горняков. Там оборвался трос, который поднимает людей на поверхность. Всего в транспортной кабине шахты в Червонопартизанске было 25 человек. Часть пострадавших уже направили в больницы. Причиной аварии стал износ оборудования.
Об этом заявил журналист Денис Казанский в Телеграм.
Он отметил, что подобные аварии — следствие тотального развала в угольной отрасли после оккупации украинских шахт Россией.
"Одно дело внезапный выброс метана или породы в забое — такое трудно предотвратить. Но в данном случае люди погибли из-за износа оборудования и отсутствия необходимого ремонта", — написал Казанский.
По его словам за семь лет оккупации боевики "ЛНР" не вкладываются в ремонт и модернизацию оборудования шахт, а выжимают из них ресурсы.
Ранее "Телеграф" писал, что до поверхности клеть с шахтерами не доехала около 200 метров. Авария произошла в вечернее время шестого сентября.
Чуть более месяца назад трагедия также случилась на угледобывающем предприятии в Донецкой области. В результате взрыва погибли шестеро шахтеров, четверо пострадали.
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