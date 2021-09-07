Тотальный развал: донецкий журналист назвал причину смертельного ЧП на шахте в Червонопартизанске

Окончательное количество погибших и пострадавших уточняется.

В оккупированной части Луганской области в аварии на шахте погибли минимум 9 горняков. Там оборвался трос, который поднимает людей на поверхность. Всего в транспортной кабине шахты в Червонопартизанске было 25 человек. Часть пострадавших уже направили в больницы. Причиной аварии стал износ оборудования.

Об этом заявил журналист Денис Казанский в Телеграм.

Он отметил, что подобные аварии — следствие тотального развала в угольной отрасли после оккупации украинских шахт Россией.

"Одно дело внезапный выброс метана или породы в забое — такое трудно предотвратить. Но в данном случае люди погибли из-за износа оборудования и отсутствия необходимого ремонта", — написал Казанский.

По его словам за семь лет оккупации боевики "ЛНР" не вкладываются в ремонт и модернизацию оборудования шахт, а выжимают из них ресурсы.

Ранее "Телеграф" писал, что до поверхности клеть с шахтерами не доехала около 200 метров. Авария произошла в вечернее время шестого сентября.

Чуть более месяца назад трагедия также случилась на угледобывающем предприятии в Донецкой области. В результате взрыва погибли шестеро шахтеров, четверо пострадали.