Укр

Тотальный развал: донецкий журналист назвал причину смертельного ЧП на шахте в Червонопартизанске

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
93
В трагедии на шахте виновато руководство.
В трагедии на шахте виновато руководство.

Окончательное количество погибших и пострадавших уточняется.

В оккупированной части Луганской области в аварии на шахте погибли минимум 9 горняков. Там оборвался трос, который поднимает людей на поверхность. Всего в транспортной кабине шахты в Червонопартизанске было 25 человек. Часть пострадавших уже направили в больницы. Причиной аварии стал износ оборудования.

Об этом заявил журналист Денис Казанский в Телеграм.

Он отметил, что подобные аварии — следствие тотального развала в угольной отрасли после оккупации украинских шахт Россией.

"Одно дело внезапный выброс метана или породы в забое — такое трудно предотвратить. Но в данном случае люди погибли из-за износа оборудования и отсутствия необходимого ремонта", — написал Казанский.

По его словам за семь лет оккупации боевики "ЛНР" не вкладываются в ремонт и модернизацию оборудования шахт, а выжимают из них ресурсы.

Ранее "Телеграф" писал, что до поверхности клеть с шахтерами не доехала около 200 метров. Авария произошла в вечернее время шестого сентября.

Чуть более месяца назад трагедия также случилась на угледобывающем предприятии в Донецкой области. В результате взрыва погибли шестеро шахтеров, четверо пострадали.

В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
В регионах
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Категория
Бойцы афганского движения сопротивления принимают участие в военных учениях в провинции Панджшер 2 сентября
Талибы несут огромные потери, но берут под контроль Панджшерскую долину: что пишут западные СМИ
Дата публикации
Категория
Личной харизмы Зеленского, увы, не хватило
Зеленский вернулся из США с пустыми руками: в National Interest вышла разгромная статья о встрече с Байденом
Дата публикации
Категория
Украинцам повысят пенсию
В 2022 году украинцам 5 раз повысят пенсию
Дата публикации
Категория
Злата Огневич. Фото из архива героини
Злата Огневич: "Холостячка" — новый этап моей жизни. Теперь я знаю, почему у меня не складывались отношения с бывшими