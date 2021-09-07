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Тотальний розвал: донецький журналіст назвав причину смертельної НП на шахті в Червонопартизанську

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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У трагедії на шахті винне керівництво. Новина оновлена 07 вересня 2021, 08:33
У трагедії на шахті винне керівництво.

Остаточна кількість загиблих і постраждалих уточнюється.

В окупованій частині Луганської області в аварії на шахті загинули щонайменше 9 гірників. Там обірвався трос, який підіймає людей на поверхню. Всього в транспортній кабіні шахти в Червонопартизанську було 25 осіб. Частину постраждалих вже направили в лікарні. Причиною аварії став знос устаткування.

Про це заявив журналіст Денис Казанський в телеграм.

Він зазначив, що подібні аварії — наслідок тотального розвалу у вугільній галузі після окупації українських шахт Росією.

"Одна справа раптовий викид метану або породи в забої — таке важко запобігти. Але в цьому випадку люди загинули через знос устаткування й відсутність необхідного ремонту", — написав Казанський.

За його словами за сім років окупації бойовики "ЛНР" не вкладаються в ремонт і модернізацію устаткування шахт, а вичавлюють з них ресурси.

Раніше "Телеграф" писав, що до поверхні кліть з шахтарями не доїхала близько 200 метрів. Аварія сталася вечірньої пори шостого вересня.

Більше ніж місяць тому трагедія також сталася на вугледобувному підприємстві в Донецькій області. В результаті вибуху загинули шестеро шахтарів, четверо постраждали.

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