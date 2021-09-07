Ослепило солнце: мэр Вознесенска протаранил пассажирский автобус (фото, видео)

На момент аварии пассажиров в автобусе не было

В Вознесенске Николаевской области городской глава Евгений Величко на автомобиле Volkswagen Passat врезался в пассажирский автобус. Травмы вследствие аварии получил только мэр.

Об аварии во вторник, 7 сентября, сообщило издание "Вознесенский вестник" в Facebook, прикрепив соответствующее видео.

Известно, что авария произошла около восьми утра на перекрестке улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске. Там Volkswagen Passat столкнулся с пассажирским автобусом. Травмировался 32-летний мэр города, который был за рулем легковушки, а водитель автобуса не пострадал. На момент аварии в салоне транспортного средства пассажиров не было.

Сам мэр Вознесенска Евгений Величко в комментарии журналистам подтвердил информацию о ДТП и добавил, что он ехал за секретарем совета Викторией Бальцер, а на повороте его ослепило солнце и он врезался в автобус, не заметив его.

В полиции Николаевской области факт аварии также подтвердили. Причины и обстоятельства на данный момент выясняют.

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