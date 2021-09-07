Засліпило сонце: мер Вознесенська протаранив пасажирський автобус (фото, відео)
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На момент аварії пасажирів в автобусі не було
У Вознесенську Миколаївської області міський голова Євген Величко на автомобілі Volkswagen Passat врізався у пасажирський автобус. Травми внаслідок аварії отримав тільки мер.
Про аварію у вівторок, 7 вересня, повідомило видання "Вознесенський вісник" в Facebook, прикріпивши відповідне відео.
Відомо, що аварія сталася близько восьмої ранку на перехресті вулиць Берегового і Черняховського в Вознесенську. Там Volkswagen Passat зіткнувся з пасажирським автобусом. Травмувався 32-річний мер міста, який був за кермом легковика, а водій автобуса не постраждав. На момент аварії в салоні транспортного засобу пасажирів не було.
Сам мер Вознесенська Євген Величко в коментарі журналістам підтвердив інформацію про ДТП і додав, що він їхав за секретарем ради Вікторією Бальцер, а на повороті його засліпило сонце і він врізався в автобус, не помітивши його.
У поліції Миколаївській області факт аварії також підтвердили. Причини і обставини на даний момент з’ясовують.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Київщині сталася масова ДТП за фурою, седаном і автобусами. Рух на трасі Н-08 утруднено.
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