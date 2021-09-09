Укр

Придавило картошкой: на Ровенщине пенсионер чуть не расстался с жизнью, возвращаясь с поля

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Клубни картофеля - часть украинских традиционных продуктов. Новость обновлена 08 сентября 2021, 16:04
Клубни картофеля - часть украинских традиционных продуктов.

Мужчина оказался под полной телегой картофеля.

В Дубенском районе Ровенской области поездка на поле за новым урожаем картошки чуть не закончилась трагедией для местного пенсионера.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

Мужчина вывозил накопанную картошку с поля на телеге. Когда он уже ехал по направлению к селу Мокрому запряженную лошадь напугал пес. Конь резко дернулся и повернул, а телега опрокинулась. 77-летний мужчина оказался завален клубнями картофеля и придавлен своим транспортом.

Мужчине помогли освободиться. На место прибыли медики, они госпитализировали пострадавшего в Дубенскую городскую больницу. Предварительно воз картошки сломал ему ребра и травмировал грудную клетку.

Ранее "Телеграф" писал, что картошка попала в перечень опасных овощей по мнению диетологов. Она опасна содержанием крахмала. Также в список попали еще четыре популярных овоща. В то же время украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал как сделать картофель полезным пунктом меню.

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