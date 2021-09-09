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Придавило картоплею: на Рівненщині пенсіонер ледь не розлучився з життям, повертаючись з поля

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Бульби картоплі — частина українських традиційних продуктів. Новина оновлена 08 вересня 2021, 16:04
Бульби картоплі — частина українських традиційних продуктів.

Чоловік опинився під повним возом картоплі.

У Дубенському районі Рівненської області поїздка на поле за новим урожаєм картоплі мало не закінчилася трагедією для місцевого пенсіонера.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Чоловік вивозив накопану картоплю з поля на возі. Коли він уже їхав у напрямку до села Мокре запряжений кінь злякався собаки. Кінь різко смикнувся і повернув, а віз перекинувся. 77-річного чоловіка завалило бульбами картоплі та придавило своїм транспортом.

Чоловікові допомогли звільнитися. На місце прибули медики, вони госпіталізували потерпілого в Дубенську міську лікарню. Попередньо віз картоплі зламав йому ребра і травмував грудну клітку.

Раніше "Телеграф" писав, що картопля потрапила до переліку небезпечних овочів на думку дієтологів. Вона небезпечна вмістом крохмалю. Також в список потрапили ще чотири популярних овоча. Водночас український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів як зробити картоплю корисним пунктом меню.

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