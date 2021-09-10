Почти сотня учеников младших классов отравилась в школьной столовой Хмельницкого: полиция открыла дело

У одного из отравленных школьников обнаружили COVID-19.

В школе в городе Хмельницкий зафиксировали 84 случая острой кишечной инфекции среди школьников 1-4 классов, которые питались в столовой учебного заведения.

Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Дети, пострадавшие от кишечной инфекции, относятся к 18 различным классам — и все они обедали в школьной столовой. Кроме того, отравился еще один взрослый.

По данным центра, десять учеников и взрослого направили в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести, а еще 74 ребенка лечатся дома.

Чтобы выяснить причину такой вспышки кишечной инфекции среди школьников, специалисты Хмельницкого ЦКПЗ начали эпидемиологическое расследование. Провели обследование 11 работников столовой, взяли образцы пищи и воды. Результаты станут известны только в понедельник, 13 сентября.

Во время брифинга по ситуации в учебном заведении Хмельницкого, стало известно, что сейчас состояние пострадавших детей немного лучше, однако у одного из госпитализированных в больницу школьников обнаружили коронавирус.

Главное управление Держпродспоживслужбы в Хмельницкой области дало приказ приостановить работу школьной столовой. Таким образом, учащиеся начальной школы и дошкольного подразделения с 9 сентября перешли на дистанционную форму обучения.

Следственно-оперативные группы Хмельницкого районного управления полиции в связи с массовым отравлением школьников направились в учебное заведение и открыли уголовное производство. Сейчас эпидемиологи и правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале сентября в киевской гимназии почти в 200 школьников обнаружили кишечную инфекцию.

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