Майже сотня учнів молодших класів отруїлася в шкільній їдальні Хмельницького: поліція відкрила справу

В одного із отруєних школярів виявили COVID-19.

У школі в місті Хмельницький зафіксували 84 випадки гострої кишкової інфекції серед школярів 1-4 класів, які харчувалися у їдальні навчального закладу.

Про це в четвер, 9 вересня, повідомляє пресслужба Центру громадського здоровʼя МОЗ України.

Діти, які постраждали від кишкової інфекції, належать до 18 різних класів — і всі вони обідали у шкільній їдальні. Окрім того, отруївся ще один дорослий.

За даними центру, десять учнів та дорослого направили до медичних закладів у стані середньої важкості, а ще 74 дитини лікуються вдома.

Щоб зʼясувати причину такого спалаху кишкової інфекції серед школярів, фахівці Хмельницького ЦКПХ розпочали епідеміологічне розслідування. Провели обстеження 11 працівників їдальні, взяли зразки їжі та води. Результати стануть відомими лише наступного понеділка, 13 вересня.

Під час брифінгу щодо ситуації, що склалася у навчальному закладі Хмельницького, стало відомо, що зараз стан постраждалих дітей трохи кращий, проте в одного із госпіталізованих в лікарню школярів виявили коронавірус.

Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області дало наказ призупинити роботу шкільної їдальні. Таким чином, учні початкової школи та дошкільного підрозділу з 9 вересня перейшли на дистанційну форму навчання.

Слідчо-оперативні групи Хмельницького районного управління поліції у звʼязку з масовим отруєнням школярів направилися до навчального закладу і відкрили кримінальне провадження. Нині епідеміологи та правоохоронці намагаються зʼясувати всі обставини події.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку вересня у київській гімназії майже у 200 школярів виявили кишкову інфекцію.

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