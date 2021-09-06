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У гімназії Києва масово отруїлися майже 200 дітей: підозрюють інфікування небезпечним вірусом

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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У гімназії Києва масово отруїлись діти Новина оновлена 06 вересня 2021, 11:43
У гімназії Києва масово отруїлись діти

Номер гімназії не розкривають до отримання результатів експертизи

Після старту навчального року у одній з гімназій Києва масово захворіли діти — майже у 200 учнів виявили симптоми кишкової інфекції — температура, блювота, діарея. У однієї з учениць наступного дня діагностували норовірус.

Про це у понеділок, 6 вересня, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що деяким дітям почало ставати зле ще 2 вересня. Їх забирали з навчання додому з температурою і розладами шлунка. Вже ввечері батьки деяких школярів почали скаржитися у загальних чатах, що їх діти отруїлися, однак таких випадків спочатку було небагато. Вже на ранок п’ятниці, 3 вересня, хворих дітей стало більше і симптоми у всіх однакові — блювота, температура, діарея.

У той же день стало відомо, що у однієї з учениць діагностували норовірус — гостру кишкову інфекцію. 

Припущення про те, що гімназисти підхопили саме вірус висловила також лікарка, яка оглядала одну з учениць.

"Діти різного віку, в їдальню вони ходять по черзі, ця дитина не харчується в їдальні взагалі. Тому безпосередньо з їдальнею я не можу це звʼязати. Але це може свідчити про те, що це вірус, який передається, можливо, повітряно-крапельним способом", — розповіла жінка журналістам.

Варто зазначити, що школярів з такими симптомами у гімназії нарахували щонайменше 170. Це учні з 2-го по 5-й клас. Також є інформація, що захворіли деякі батьки.

Варто зазначити, що номер гімназії не розкривають до отримання результатів експертизи.

  • Норовірусна інфекція — гостра кишкова інфекція, яку також називають "зимовою блювальною хворобою". Ця інфекція спричиняє 6–17 % випадків гострих кишкових інфекцій та характеризується розвитком гострого гастроентериту та дегідратації.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масове отруєння майже сотні осіб у Харкові. Всі вони харчувалися у мережі закладів "Якіторія", однак через місяць після отруєння джерело інфекції так і не знайшли.

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