В гимназии Киева массово отравились почти 200 детей: подозревают инфицирование опасным вирусом

Номер гимназии не раскрывают до получения результатов экспертизы

После старта учебного года в одной из гимназий Киева массово заболели дети — почти у 200 учеников обнаружили симптомы кишечной инфекции — температура, рвота, диарея. В одной из учениц на следующий день диагностировали норовирус.

Об этом в понедельник, 6 сентября, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что некоторым детям начало становиться плохо еще 2 сентября. Их забирали с учебы домой с температурой и расстройствами желудка. Уже вечером родители некоторых школьников начали жаловаться в общих чатах, что некоторые дети отравились, однако таких случаев сначала было немного. Уже на утро пятницы, 3 сентября, больных детей стало больше и симптомы у всех одинаковые — рвота, температура, диарея.

В тот же день стало известно, что в одной из учениц диагностировали норовирус — острую кишечную инфекцию.

Предположение о том, что гимназисты подхватили именно вирус выразила врач, которая осматривала одну из учениц.

"Дети разного возраста, в столовую они ходят по очереди, этот ребенок не питается в столовой вообще. Поэтому непосредственно со столовой я не могу это связать. Но это может свидетельствовать о том, что это вирус, который передается, возможно, воздушно-капельным способом", — рассказала женщина журналистам.

Стоит отметить, что школьников с такими симптомами в гимназии насчитали не менее 170. Это ученики со 2-го по 5-й класс. Также есть информация, что заболели некоторые родители.

Стоит отметить, что номер гимназии не раскрывают до получения результатов экспертизы.

Норовирусная инфекция - острая кишечная инфекция, которую также называют "зимней рвотной болезнью". Эта инфекция вызывает 6-17% случаев острых кишечных инфекций и характеризуется развитием острого гастроэнтерита и дегидратации.

Ранее "Телеграф" сообщал о массовом отравлении почти сотни человек в Харькове. Все они питались в сети заведений "Якитория", однако через месяц после отравления источник инфекции так и не нашли.