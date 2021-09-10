"Положили в салон мусорник и поехали": в Донецкой области странный поступок полицейских попал на видео

Видео с места происшествия разлетелось по сети.

В Константиновке Донецкой области камеры видеонаблюдения сняли то, как на одной из моек работники полиции украли мусорную корзину.

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Telegram канал "Автомобильный Харьков | СТО Харьков".

В сети появилось видео, как один из правоохранителей во время мытья служебного авто забрал мусорную корзину, которая стояла на улице и поставил ее в машину. Его коллега, все видел, но никак не отреагировал и продолжал мыть авто. Очевидно, поступок полицейского его отнюдь не смутил.

Случилось это на мойке самообслуживания, поэтому персонал, вероятно, не видел, как все происходит. Однако поступок работника полиции сняли камеры видеонаблюдения, установленные на здании, поэтому он не смог остаться незамеченным.

Сейчас читатели сети активно обсуждают поступок милиционера, которому почему-то понадобился уличный мусорник.

Комментарии пользователей соцсетей о поступке полицейского

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