Укр

"Положили в салон мусорник и поехали": в Донецкой области странный поступок полицейских попал на видео

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Правоохранители украли мусорку Новость обновлена 10 сентября 2021, 16:03
Правоохранители украли мусорку

Видео с места происшествия разлетелось по сети.

В Константиновке Донецкой области камеры видеонаблюдения сняли то, как на одной из моек работники полиции украли мусорную корзину.

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Telegram канал "Автомобильный Харьков | СТО Харьков".

В сети появилось видео, как один из правоохранителей во время мытья служебного авто забрал мусорную корзину, которая стояла на улице и поставил ее в машину. Его коллега, все видел, но никак не отреагировал и продолжал мыть авто. Очевидно, поступок полицейского его отнюдь не смутил.

Случилось это на мойке самообслуживания, поэтому персонал, вероятно, не видел, как все происходит. Однако поступок работника полиции сняли камеры видеонаблюдения, установленные на здании, поэтому он не смог остаться незамеченным.

Сейчас читатели сети активно обсуждают поступок милиционера, которому почему-то понадобился уличный мусорник.

Комментарии пользователей соцсетей о поступке полицейского
Комментарии пользователей соцсетей о поступке полицейского

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце августа в Днепре среди бела дня неизвестные украли 500 тысяч гривен с автомобиля.

Также мы писали, что в начале июня в Ужгороде местные жители украли 6 электросамокатов в первый же день, когда они появились в прокате.

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