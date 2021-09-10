"Поклали у салон смітник та поїхали": на Донеччині дивний вчинок поліціантів потрапив на відео

Відео з місця події розлетілося по соцмережах.

У Костянтинівці Донецької області камери відеоспостереження зафільмували те, як на одній із мийок працівники поліції вкрали сміттєву корзину.

Про це в пʼятницю, 10 вересня, повідомляє Telegram-канал "Автомобільний Харків|СТО Харків".

В мережі зʼявилося відео, як один із правоохоронців під час миття службового авто забрав сміттєву корзину, котра стояла на вулиці, і поставив її в машину. Його колега, який все бачив, ніяк не відреагував і продовжував мити авто. Очевидно, вчинок правоохоронця його аж ніяк не збентежив.

Трапилося це на мийці самообслуговування, тому персонал, ймовірно, не бачив, як все відбувається. Проте вчинок працівника поліції зафільмували камери відеоспостереження, встановлені на будівлі, тому він не зміг залишитися непоміченим.

Натомість читачі мережі активно обговорюють вчинок правоохоронця, якому чомусь знадобився вуличний смітник.

Коментарі користувачів соцмереж про вчинок поліціянта

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці серпня у Дніпрі серед білого дня невідомі вкрали 500 тисяч гривень із автомобіля.

Також ми писали, що на початку червня в Ужгороді місцеві жителі вкрали 6 електросамокатів у перший же день, коли вони зʼявилися в прокаті.