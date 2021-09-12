В местах незаконной добычи янтаря теперь проводят экскурсии и устраивают корпоративы

Стоимость посещения янтарных краев составляет примерно 900 гривен.

В пгт Клесов Ровненской области на местах добычи янтаря будут проводить обзорные, школьные экскурсии и корпоративы.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает главный редактор "Телеграф" Ярослав Жаренов на странице в Facebook.

Кроме прогулки янтарными клондайками, теперь там можно покататься на квадроциклах на экстрим-трассе. Стоимость такого удовольствия составит 1200 гривен.

На рекламных листовках расписана программа экскурсии

Организаторы предлагают янтарное сафари

Также посетителям предлагают прогуляться "Зачарованным лесом" и порелаксировать в "Голубой лагуне".

"Голубая вода, скалистые берега и хвойные растения вокруг", — пишут организаторы.

Еще они разместили на рекламной листовке предложение посетить дендропарк в стиле "Версаль", в котором дерева вырезанные в форме различных фигур.

Кроме того, во время экскурсии можно будет посмотреть на самый большой в Европе гранитный карьер "Полесский Колизей", глубиной 118 м.

Также клиентам предлагают посетить как легальные, так и нелегальные шахты и собрать "солнечные" камни. Еще организаторы предлагают попробовать вкусную полесскую кухню.

Общая стоимость такой экскурсии составит примерно 900 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом 2020 году в Ровенской области изъяли 858 кг янтаря, добытого нелегалами — стоимость ценных камней составила 1,2 млн долларов.