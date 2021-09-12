Укр

В местах незаконной добычи янтаря теперь проводят экскурсии и устраивают корпоративы

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Копи янтаря в Ровенской станут местом проведения экскурсий Новость обновлена 12 сентября 2021, 14:39
Копи янтаря в Ровенской станут местом проведения экскурсий

Стоимость посещения янтарных краев составляет примерно 900 гривен.

В пгт Клесов Ровненской области на местах добычи янтаря будут проводить обзорные, школьные экскурсии и корпоративы.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает главный редактор "Телеграф" Ярослав Жаренов на странице в Facebook.

Кроме прогулки янтарными клондайками, теперь там можно покататься на квадроциклах на экстрим-трассе. Стоимость такого удовольствия составит 1200 гривен.

На рекламных листовках расписана программа экскурсии
На рекламных листовках расписана программа экскурсии
Организаторы предлагают янтарное сафари
Организаторы предлагают янтарное сафари

Также посетителям предлагают прогуляться "Зачарованным лесом" и порелаксировать в "Голубой лагуне".

"Голубая вода, скалистые берега и хвойные растения вокруг", — пишут организаторы.

Еще они разместили на рекламной листовке предложение посетить дендропарк в стиле "Версаль", в котором дерева вырезанные в форме различных фигур.

Кроме того, во время экскурсии можно будет посмотреть на самый большой в Европе гранитный карьер "Полесский Колизей", глубиной 118 м.

Также клиентам предлагают посетить как легальные, так и нелегальные шахты и собрать "солнечные" камни. Еще организаторы предлагают попробовать вкусную полесскую кухню.

Общая стоимость такой экскурсии составит примерно 900 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом 2020 году в Ровенской области изъяли 858 кг янтаря, добытого нелегалами — стоимость ценных камней составила 1,2 млн долларов.

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