В местах незаконной добычи янтаря теперь проводят экскурсии и устраивают корпоративы
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Стоимость посещения янтарных краев составляет примерно 900 гривен.
В пгт Клесов Ровненской области на местах добычи янтаря будут проводить обзорные, школьные экскурсии и корпоративы.
Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает главный редактор "Телеграф" Ярослав Жаренов на странице в Facebook.
Кроме прогулки янтарными клондайками, теперь там можно покататься на квадроциклах на экстрим-трассе. Стоимость такого удовольствия составит 1200 гривен.
Также посетителям предлагают прогуляться "Зачарованным лесом" и порелаксировать в "Голубой лагуне".
"Голубая вода, скалистые берега и хвойные растения вокруг", — пишут организаторы.
Еще они разместили на рекламной листовке предложение посетить дендропарк в стиле "Версаль", в котором дерева вырезанные в форме различных фигур.
Кроме того, во время экскурсии можно будет посмотреть на самый большой в Европе гранитный карьер "Полесский Колизей", глубиной 118 м.
Также клиентам предлагают посетить как легальные, так и нелегальные шахты и собрать "солнечные" камни. Еще организаторы предлагают попробовать вкусную полесскую кухню.
Общая стоимость такой экскурсии составит примерно 900 гривен.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом 2020 году в Ровенской области изъяли 858 кг янтаря, добытого нелегалами — стоимость ценных камней составила 1,2 млн долларов.
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