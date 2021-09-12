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У місцях незаконного видобутку бурштину тепер проводять екскурсії і влаштовують корпоративи

Автор
І. Гамчук
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Копальні бурштину на Рівненщині стануть місцем проведення екскурсій Новина оновлена 12 вересня 2021, 15:38
Копальні бурштину на Рівненщині стануть місцем проведення екскурсій

Вартість відвідування бурштинових країв становить приблизно 900 гривень.

У смт Клесів Рівненської області на місцях видобутку бурштину будуть проводити оглядові, шкільні екскурсії і корпоративи.

Про це в неділю, 12 вересня, повідомляє головний редактор "Телеграф" Ярослав Жарєнов на сторінці у Facebook.

Окрім прогулянки бурштиновими клондайками, тепер там можна покататися на квадроциклах на екстрим-трасі. Вартість такого задоволення складе 1200 гривень.

На рекламних листівках розписана програма екскурсії
На рекламних листівках розписана програма екскурсії
Організатори пропонують бурштинове сафарі
Організатори пропонують бурштинове сафарі

Також відвідувачам пропонують прогулятися "Зачарованим лісом" і порелаксувати у "Блакитній лагуні".

"Блакитна вода, скелясті береги та хвойні рослини навкруги", — пишуть організатори.

Ще вони розмістили на рекламній листівці пропозицію відвідати дендропарк у стилі "Версаль", у якому дерева вирізані у формі різних фігур. 

Окрім того, під час екскурсії можна буде подивитися на найбільший у Європі гранітний карʼєр "Поліський Колізей", глибиною 118 м.

У ще одній турфірмі зі Львова клієнтам пропонують відвідати як легальні, так і нелегальні копальні та позбирати "сонячні" камінчики. Ще організатори пропонують скуштувати смачну поліську кухню.

Загальна вартість такої екскурсії складе приблизно 900 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулого 2020 року у Рівненській області вилучили 858 кг бурштину, добутого нелегалами — вартість цінного каміння склала 1,2 млн доларів.

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