У місцях незаконного видобутку бурштину тепер проводять екскурсії і влаштовують корпоративи
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Вартість відвідування бурштинових країв становить приблизно 900 гривень.
У смт Клесів Рівненської області на місцях видобутку бурштину будуть проводити оглядові, шкільні екскурсії і корпоративи.
Про це в неділю, 12 вересня, повідомляє головний редактор "Телеграф" Ярослав Жарєнов на сторінці у Facebook.
Окрім прогулянки бурштиновими клондайками, тепер там можна покататися на квадроциклах на екстрим-трасі. Вартість такого задоволення складе 1200 гривень.
Також відвідувачам пропонують прогулятися "Зачарованим лісом" і порелаксувати у "Блакитній лагуні".
"Блакитна вода, скелясті береги та хвойні рослини навкруги", — пишуть організатори.
Ще вони розмістили на рекламній листівці пропозицію відвідати дендропарк у стилі "Версаль", у якому дерева вирізані у формі різних фігур.
Окрім того, під час екскурсії можна буде подивитися на найбільший у Європі гранітний карʼєр "Поліський Колізей", глибиною 118 м.
У ще одній турфірмі зі Львова клієнтам пропонують відвідати як легальні, так і нелегальні копальні та позбирати "сонячні" камінчики. Ще організатори пропонують скуштувати смачну поліську кухню.
Загальна вартість такої екскурсії складе приблизно 900 гривень.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулого 2020 року у Рівненській області вилучили 858 кг бурштину, добутого нелегалами — вартість цінного каміння склала 1,2 млн доларів.
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