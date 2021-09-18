Укр

Под Киевом сын забил до смерти отца, унижавшего его всё детство

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Девушка подозреваемого рассказала правду Новость обновлена 18 сентября 2021, 09:31
Девушка подозреваемого рассказала правду

Погибший мужчина выпивал, бил своего сына и жену.

В Борисполе Киевской области 32-летний мужчина до смерти избил своего 50-летнего отца. Это был уже не первый случай, когда преступник применял силу в отношении погибшего, за что его даже забирали в медучреждения.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщают "Факты".

После того, как Валентин избил своего отца и понял, что тот на грани смерти, он побежал к соседке Галины за помощью, чтобы та вызвала скорую. Сначала женщина подумала, что соседу просто стало плохо, однако когда она зашла в их дом и подняла футболку погибшего, то увидела, что он был весь в синяках.

Валентин делал отцу массаж сердца и пытался его спасти, однако до приезда медиков мужчина скончался.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Валентин отказывался признавать свою вину и говорил, что пришел домой, а отец уже был такой, однако его девушка опровергла это заявление и подтвердила вину мужчины, поскольку была очевидицей.

По словам местных жителей, убийца отца и ранее проявлял агрессию. Однажды погибшему даже зашивали лицо после того, как его избил сын. Кроме того, мужчина как-то выбросил из окна свою собаку.

Соседи рассказывают, что сам погибший, Виктор, виноват в случившемся, ведь он часто приходил домой пьяным, устраивал скандалы, избивал жену и сына.

Сейчас следствие продолжается. Работники полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Если правоохранители докажут вину мужчины, ему грозит заключение сроком до 10 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 сентября в Сумской области мужчина забирал сына из детского сада и по дороге домой задушил его.

Теги:
#Избил #Бориспіль #Київська область #Убивство
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