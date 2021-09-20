Играли и задохнулись: всплыли детали смерти детей, найденных в сундуке на Донетчине (фото)
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Следов насилия на телах погибших не было.
В Донецкой области в селе Никольское двое малолетних детей, которых в воскресенье, 19 сентября, нашли мертвыми в сундуке, погибли от недостатка кислорода.
Об этом сообщает руководитель полиции Донецкой области Артем Кисько на странице в Facebook.
Девочку 10-лет и ее 7-летнего брата искали еще 18 сентября, когда их мать обратилась в милицию об исчезновении детей. Малолетние остались сами дома, пока их родители уехали работать.
Работники полиции отправились на поиск пропавших брата и сестры, расспрашивали соседей, никто ли их не видел, осматривали лесополосы, заброшенные здания и водоемы.
Через несколько часов детей удалось найти в их собственном доме в большом старом сундуке. На тот момент малолетние уже были мертвыми.
"Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в ящик, который захлопнулся на замок. Причина смерти — асфиксия, вследствие нехватки кислорода", — рассказывает полицейский.
Стоит отметить, что родители погибших детей были под наблюдением социальных служб. Их обвиняли в злоупотреблении алкоголем и ненадлежащем воспитании малолетних.
В полиции Волновахи рассказывать детали об этой семье отказались. Сказали только, что родители стояли на учете соцслужб, но когда к ним приходила проверка "у детей была еда".
После нахождения малолетних мертвыми, на их телах не обнаружили следов насилия.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре этого года в России в одном из заброшенных домов нашли тела двух малолетних девочек, которых убил педофил.
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