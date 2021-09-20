Грали і задихнулися: спливли деталі смерті дітей, знайдених у скрині на Донеччині (фото)

Слідів насильства на тілах загиблих не було.

На Донеччині у селі Микільське двоє малолітніх дітей, котрих в неділю, 19 вересня, знайшли мертвими у скрині, загинули від браку кисню.

Про це повідомляє керівник поліції Донецької області Артем Кисько на сторінці у Facebook.

Дівчинку 10-років та її 7-річного брата шукали ще 18 вересня, коли їхня матір звернулася до правоохоронців про зникнення дітей. Малолітні залишилися самими вдома, поки їх батьки поїхали працювати.

Працівники поліції відправилися на пошук зниклих брата і сестри, розпитували сусідів, чи ніхто їх не бачив, оглядали лісосмуги, закинуті будівлі та водойми.

Через кілька годин дітей вдалося знайти у їх власному будинку у великій старій скрині. На той момент малолітні уже були мертвими.

Скриня, у якій задихнулися діти

"Ймовірно, залишившись самі, діти гралися і залізли до скрині, яка закляпнулася на замок. Причина смерті — асфіксія, внаслідок браку кисню", — розповідає правоохоронець.

Коли дітей знайшли, вони були уже мертвими

Варто відзначити, що батьки загиблих дітей були під наглядом соціальних служб. Їх звинувачували у зловживанні алкоголем та неналежним вихованням малолітніх.

Будинок, де жили загиблі діти

У поліції Волновахи розповідати деталі про цю родину відмовилися. Сказали лише, що батьки стояли на обліку соцслужб, але коли до них приходила перевірка то "у дітей була їжа".

Після знайдення малолітніх мертвими, на їх тілах не виявили слідів насильства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні цього року в Росії в одному із закинутих будинків знайшли тіла двох малолітніх дівчаток, яких убив педофіл.