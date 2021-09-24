Укр

В больнице четверо взрослых и ребенок: на Одесчине столкнулись грузовик и микроавтобус (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Пострадали только пассажиры меньшего по размерам авто Новость обновлена 24 сентября 2021, 22:35
Пострадали только пассажиры меньшего по размерам авто

Всех травмированных увезли в больницу.

На трассе между Одессой и приграничным селом Кучурган столкнулись два транспортных средства. Микроавтобус "Ситроен" столкнулся с фурой. В машине было пятеро людей, среди них — шестилетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Авария произошла в селе Каменка. Транспортные средства ехали навстречу друг другу, когда произошло столкновение. Все пятеро пострадавших были в микроавтобусе "Ситроен" белого цвета.

Спасатели помогают выбраться пострадавшим в ДТП
Спасатели помогают выбраться пострадавшим в ДТП
Общая картина аварии
Общая картина аварии

Травмы получили водитель и ехавшие пассажиры — двое мужчин в тяжелом состоянии. Также, среди пострадавших в больнице — ребенок, мальчик шести лет.

На месте работали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция, выясняя все обстоятельства аварии.

Ранее "Телеграф" писал, что в аварии грузовика и легковушки в Ровенской области погиб мужчина, спасателям пришлось вырезать его из авто. Другая авария произошла накануне в Одессе, там молодой парень взял у матери машину и отправился "кататься". В итоге — устроил аварию с шестью авто, при этом ехал только сам виновник чрезвычайного происшествия.

Теги:
#ДТП #Одесская область #Грузовик #Микроавтобус
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