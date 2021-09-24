В больнице четверо взрослых и ребенок: на Одесчине столкнулись грузовик и микроавтобус (фото)
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Всех травмированных увезли в больницу.
На трассе между Одессой и приграничным селом Кучурган столкнулись два транспортных средства. Микроавтобус "Ситроен" столкнулся с фурой. В машине было пятеро людей, среди них — шестилетний ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.
Авария произошла в селе Каменка. Транспортные средства ехали навстречу друг другу, когда произошло столкновение. Все пятеро пострадавших были в микроавтобусе "Ситроен" белого цвета.
Травмы получили водитель и ехавшие пассажиры — двое мужчин в тяжелом состоянии. Также, среди пострадавших в больнице — ребенок, мальчик шести лет.
На месте работали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция, выясняя все обстоятельства аварии.
Ранее "Телеграф" писал, что в аварии грузовика и легковушки в Ровенской области погиб мужчина, спасателям пришлось вырезать его из авто. Другая авария произошла накануне в Одессе, там молодой парень взял у матери машину и отправился "кататься". В итоге — устроил аварию с шестью авто, при этом ехал только сам виновник чрезвычайного происшествия.
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