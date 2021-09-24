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У лікарні четверо дорослих і дитина: на Одещині зіткнулися вантажівка і мікроавтобус (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Постраждали тільки пасажири меншого за розмірами авто Новина оновлена 24 вересня 2021, 22:35
Постраждали тільки пасажири меншого за розмірами авто

Всіх травмованих відвезли в лікарню.

На трасі між Одесою і прикордонним селом Кучурган зіткнулися два транспортних засоби. Мікроавтобус "Сітроен" зіткнувся з фурою. У машині було п’ятеро людей, серед них — шестирічна дитина.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону.

Аварія сталася в селі Кам’янка. Транспортні засоби їхали назустріч один одному, коли сталося зіткнення. Всі п’ятеро постраждалих були в мікроавтобусі "Сітроен" білого кольору.

Рятувальники допомагають вибратися постраждалим в ДТП
Рятувальники допомагають вибратися постраждалим в ДТП
Загальна картина аварії
Загальна картина аварії

Травми отримали водій і пасажири — двоє чоловіків у важкому стані. Також, серед постраждалих в лікарні — дитина, хлопчик шести років.

На місці працювали рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій і поліція, з’ясовуючи всі обставини аварії.

Раніше "Телеграф" писав, що в аварії вантажівки та легковика в Рівненській області загинув чоловік, рятувальникам довелося вирізати його з авто. Інша аварія сталася напередодні в Одесі, там молодий хлопець взяв у матері машину і відправився "кататися". У підсумку — влаштував аварію з шістьма авто, при цьому їхав тільки сам винуватець надзвичайної події.

Теги:
#ДТП #Одеська область #Вантажівка #Мікроавтобус
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