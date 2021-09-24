У лікарні четверо дорослих і дитина: на Одещині зіткнулися вантажівка і мікроавтобус (фото)
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Всіх травмованих відвезли в лікарню.
На трасі між Одесою і прикордонним селом Кучурган зіткнулися два транспортних засоби. Мікроавтобус "Сітроен" зіткнувся з фурою. У машині було п’ятеро людей, серед них — шестирічна дитина.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону.
Аварія сталася в селі Кам’янка. Транспортні засоби їхали назустріч один одному, коли сталося зіткнення. Всі п’ятеро постраждалих були в мікроавтобусі "Сітроен" білого кольору.
Травми отримали водій і пасажири — двоє чоловіків у важкому стані. Також, серед постраждалих в лікарні — дитина, хлопчик шести років.
На місці працювали рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій і поліція, з’ясовуючи всі обставини аварії.
Раніше "Телеграф" писав, що в аварії вантажівки та легковика в Рівненській області загинув чоловік, рятувальникам довелося вирізати його з авто. Інша аварія сталася напередодні в Одесі, там молодий хлопець взяв у матері машину і відправився "кататися". У підсумку — влаштував аварію з шістьма авто, при цьому їхав тільки сам винуватець надзвичайної події.
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