У лікарні четверо дорослих і дитина: на Одещині зіткнулися вантажівка і мікроавтобус (фото)

Всіх травмованих відвезли в лікарню.

На трасі між Одесою і прикордонним селом Кучурган зіткнулися два транспортних засоби. Мікроавтобус "Сітроен" зіткнувся з фурою. У машині було п’ятеро людей, серед них — шестирічна дитина.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону.

Аварія сталася в селі Кам’янка. Транспортні засоби їхали назустріч один одному, коли сталося зіткнення. Всі п’ятеро постраждалих були в мікроавтобусі "Сітроен" білого кольору.

Рятувальники допомагають вибратися постраждалим в ДТП Загальна картина аварії

Травми отримали водій і пасажири — двоє чоловіків у важкому стані. Також, серед постраждалих в лікарні — дитина, хлопчик шести років.

На місці працювали рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій і поліція, з’ясовуючи всі обставини аварії.

Раніше "Телеграф" писав, що в аварії вантажівки та легковика в Рівненській області загинув чоловік, рятувальникам довелося вирізати його з авто. Інша аварія сталася напередодні в Одесі, там молодий хлопець взяв у матері машину і відправився "кататися". У підсумку — влаштував аварію з шістьма авто, при цьому їхав тільки сам винуватець надзвичайної події.