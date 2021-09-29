Дали максимальное наказание: суд Полтавы вынес приговор девушке, которая застрелила инструктора в тире

В суде девушка заявила, что ранила инструктора случайно

Через полтора года после убийства инструктора тира в Полтаве суд приговорил подозреваемого Веронику Моторину до 15 лет тюрьмы. Девушка во время последнего слова извинилась перед женой погибшего и заявила, что она хотела уйти из жизни из-за депрессии.

Соответствующее решение суд принял вечером во вторник, 28 сентября, передает "Суспільне".

Суд пришел к выводу, что убийство 64-летнего мужчины в тире Моторина совершила умышленно. Ее вину полностью было доказано и девушка получила 15 лет тюрьмы по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Во время последнего слова осужденная заявила, что ранила инструктора случайно. В то время она страдала депрессией, к которой ее довел парень и хотела уйти из жизни.

Моторина извинилась перед женой погибшего, отметив, что в ее действиях не было плохого умысла.

"У меня постоянно был стресс. Я начала принимать успокаивающие, но мне становилось только хуже и я решила уйти из жизни. Я очень ненавижу себя за то, что произошло и очень жалею, что не выбрала другой способ, или место, чтобы никто не пострадал", — сказала осужденная.

Стоит отметить, что трагический инцидент произошел 7 февраля 2020-го года. Тогда 18-летняя Вероника Моторина пришла в полтавский тир и из пистолета, который там получила, выстрелила в 64-летнего инструктора Сергея Смольянинова. От полученного ранения он погиб на месте. Девушку сразу же задержали и взяли под стражу.

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