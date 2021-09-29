Дали максимальне покарання: суд Полтави виніс вирок дівчині, яка застрелила інструктора у тирі

У суді дівчина заявила, що поранила інструктора випадково

Через півтора роки після вбивства інструктора тиру у Полтаві суд приговорив підозрювану Вероніку Моторіну до 15 років вʼязниці. Дівчина під час останнього слова вибачилася перед дружиною загиблого і заявила, що вона хотіла піти з життя через депресію.

Відповідне рішення суд ухвалив ввечері у вівторок, 28 вересня, передає "Суспільне".

Суд дійшов до висновку, що вбивство 64-річного чоловіка у тирі Моторіна скоїла умисно. Її провину повністю було доведено і дівчина отримала 15 років увʼязнення за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України.

Під час останнього слова засуджена заявила, що поранила інструктора випадково. У той час вона страждала депресією, до якої її довів хлопець і хотіла піти з життя.

Моторіна вибачилася перед дружиною загиблого, зазначивши, що у її діях не було поганого умислу.

"У мене постійно був стрес. Я почала приймати заспокійливі, але мені ставало тільки гірше і я вирішила піти із життя. Я дуже ненавиджу себе за те, що сталося і дуже шкодую, що не обрала інший спосіб, чи місце, щоб ніхто не постраждав", - сказала засуджена.

Варто зазначити, що трагічний інцидент стався 7 лютого 2020-го року. Тоді 18-річна Вероніка Моторіна прийшла до полтавського тиру і з пістолета, який там отримала, вистрелила у 64-річного інструктора Сергія Смольянінова. Від отриманого поранення він загинув на місці. Дівчину одразу ж затримали та взяли під варту.

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