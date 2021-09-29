Рус

Дали максимальне покарання: суд Полтави виніс вирок дівчині, яка застрелила інструктора у тирі

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
155
Обвинувачена Вероніка Моторіна Новина оновлена 29 вересня 2021, 10:48
Обвинувачена Вероніка Моторіна

У суді дівчина заявила, що поранила інструктора випадково

Через півтора роки після вбивства інструктора тиру у Полтаві суд приговорив підозрювану Вероніку Моторіну до 15 років вʼязниці. Дівчина під час останнього слова вибачилася перед дружиною загиблого і заявила, що вона хотіла піти з життя через депресію.

Відповідне рішення суд ухвалив ввечері у вівторок, 28 вересня, передає "Суспільне".

Суд дійшов до висновку, що вбивство 64-річного чоловіка у тирі Моторіна скоїла умисно. Її провину повністю було доведено і дівчина отримала 15 років увʼязнення за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України.

Під час останнього слова засуджена заявила, що поранила інструктора випадково. У той час вона страждала депресією, до якої її довів хлопець і хотіла піти з життя.

Моторіна вибачилася перед дружиною загиблого, зазначивши, що у її діях не було поганого умислу.

"У мене постійно був стрес. Я почала приймати заспокійливі, але мені ставало тільки гірше і я вирішила піти із життя. Я дуже ненавиджу себе за те, що сталося і дуже шкодую, що не обрала інший спосіб, чи місце, щоб ніхто не постраждав", - сказала засуджена.

Варто зазначити, що трагічний інцидент стався 7 лютого 2020-го року. Тоді 18-річна Вероніка Моторіна прийшла до полтавського тиру і з пістолета, який там отримала, вистрелила у 64-річного інструктора Сергія Смольянінова. Від отриманого поранення він загинув на місці. Дівчину одразу ж затримали та взяли під варту.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у місті Буча Київської області 15-річна дівчина застрелила з рушниці свого 16-річного товариша Це сталося під час того, як підлітки намагалися зробити видовищне фото для соціальних мереж. Трагічність ситуації у тому, що зброю мали подарувати вбитому хлопцю на День народження.

Теги:
#Полтава #Вбивство #Рішення суду
За безпеку пасажирів відповідає начальник поїзда.
В регіонах
У поїзді намагалися зґвалтувати дизайнерку Надію Кушнір: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
За безпеку пасажирів відповідає начальник поїзда.
У поїзді намагалися зґвалтувати дизайнерку Надію Кушнір: подробиці
Дата публікації
Категорія
Народним депутатам пропонують провести вечір в Трускавці
"Слугам" в Трускавці готують коктейльну вечірку з діджей-сетом від Арахамія: листування потрапило в руки "Телеграфа"
Дата публікації
Категорія
Залужний пролив світло на плани ЗСУ
"Це наша земля!": головком ЗСУ звернувся до росіян (відео)
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Прогноз погоди на жовтень в Україні: чи буде ще тепло і коли чекати на сніг
Дата публікації
Категорія
"Шахтар" — "Інтер"
"Шахтар" дав бій "Інтеру" в Києві (відео)