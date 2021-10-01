На Донбассе погиб боевой медик ВСУ: подробности (фото)

Украинский военный получил смертельное ранение.

В первой половине дня в четверг, 30 сентября, на Донбассе погиб украинский военнослужащий Алексей Стрижак.

Об этом на странице в Facebook сообщает советник председателя Днепропетровского областного совета Татьяна Губа.

Погибший украинский военнослужащий, по словам Татьяны, был родом из Днепропетровской области. Он был десантником и боевым медиком.

Алексей погиб 30 сентября 2021 на территории проведения боевых действий на Донбассе. Мужчина получил смертельное ранение во время обстрелов позиций украинских военнослужащих российскими боевиками.

О его смерти стало известно еще в 11 утра 30 сентября. ООС сообщила о трехкратном нарушении российскими наемниками режима прекращения вогню.Того дня оккупанты обстреляли территории возле Новотошковского, Каменки и вблизи населенного пункта Попасная. О других пострадавших или погибших сообщений до конца суток не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 26 сентября один из бойцов ВСУ подорвался на неизвестном средстве оккупантов, в результате чего не смог выжить.