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На Донбасі загинув бойовий медик ЗСУ: подробиці (фото)

Автор
Іванка Гамчук
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Олексій Стрижак загинув на Донбасі Новина оновлена 01 жовтня 2021, 10:50
Олексій Стрижак загинув на Донбасі

Український військовий отримав смертельне поранення.

В першій половині дня в четвер, 30 вересня, на Донбасі загинув український військовослужбовець Олексій Стрижак.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє радниця голови Дніпропетровської обласної ради Тетяна Губа.

Загиблий український військовослужбовець, зі слів Тетяни, був родом із Дніпропетровської області. Він був десантником та бойовим медиком.

Олексій загинув 30 вересня 2021 року на території проведення бойових дій на Донбасі. Чоловік отримав смертельне поранення під час обстрілів позицій українських військовослужбовців російськими бойовиками.

Про його смерть стало відомо ще об 11 ранку 30 вересня. ООС повідомила про триразове порушення російськими найманцями режиму припинення вогню.Того дня окупанти обстріляли території біля Новотошківського, Камʼянки та поблизу населеного пункту Попасна. Про інших постраждалих чи загиблих повідомлень до кінця доби не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 вересня один із бійців ЗСУ підірвався на невідомому засобі окупантів, в результаті чого не зміг вижити.

Теги:
#Донбас #Загиблі #Обстріли #Поранення
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