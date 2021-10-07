Укр

На Ровенщине у шести детей обнаружили вирус полиомиелита: у их братика уже начался парез

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
128
На Ровенщине вирус полиомиелита обнаружили еще у 6 детей Новость обновлена 07 октября 2021, 15:21
На Ровенщине вирус полиомиелита обнаружили еще у 6 детей

Родители отказываются вакцинировать детей из-за религиозных убеждений

В Ровенской области обнаружили полиомиелит у полуторагодовалого мальчика, родители которого отказались от вакцинации. После проверки специалистами выяснилось, что вирус полиомиелита обнаружили еще у шести детей из этой семьи.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщает ТСН со ссылкой на врачей.

Отмечается, что семья воспитывает 10 детей и отказывается от их вакцинации из-за собственных религиозных убеждений. Первым в больницу попал мальчик, которому всего год и четыре месяца. Ребенка госпитализировали в начале сентября с парезом (неполным параличом) конечностей.

После установления диагноза — полиомиелит — на место выехали специалисты ЦОЗ и Минздрава с проверками. При обследовании членов семьи выяснилось, что вирус был обнаружен еще у шести детей, но пареза у них нет.

О полуторагодовалом мальчике известно, что он уже не может становиться на ноги, ведь конечности очень ослаблены.

Стоит отметить, что полиомиелит — острое инфекционное заболевание, которое передается через фекалии и слюну. Чаще всего вирус подхватывают дети в возрасте до 5 лет через грязные руки, зараженную пищу и воду. Эта болезнь опасна тем, что против нее не существует специального лечения, а защититься можно лишь с помощью прививки. Течение полиомиелита характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением параличей. Вирус может приводить к смерти.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Тернопольской области зафиксировали вспышку не менее опасной болезни — сибирской язвы. От недуга умерло животное, но бактерия также опасна для людей.

Теги:
#Дети #Ровенская область #Полиомиелит
Депутаты пока не проголосовали за нового председателя
Политика
Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Депутаты пока не проголосовали за нового председателя
Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили
Дата публикации
Категория
"Красная зона" предполагает усиление мер безопасности по коронавирусу.
С 10 октября две области войдут в "красную зону" по коронавирусу
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков покинул пост спикера Рады под аплодисменты
Рада отправила Разумкова в отставку: эксклюзивные фото, как это было
Дата публикации
Категория
Рост цен на газ сравнительной с прошлым днем составил 15%
У рекордных цен на газ есть конкретные причины: что произошло и как это скажется на Украине
Дата публикации
Категория
ТОП-10 всемирно известных украинцев
От Кличко до Верки Сердючки: благодаря кому в мире знают об Украине (инфографика)