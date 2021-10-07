На Ровенщине у шести детей обнаружили вирус полиомиелита: у их братика уже начался парез

Родители отказываются вакцинировать детей из-за религиозных убеждений

В Ровенской области обнаружили полиомиелит у полуторагодовалого мальчика, родители которого отказались от вакцинации. После проверки специалистами выяснилось, что вирус полиомиелита обнаружили еще у шести детей из этой семьи.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщает ТСН со ссылкой на врачей.

Отмечается, что семья воспитывает 10 детей и отказывается от их вакцинации из-за собственных религиозных убеждений. Первым в больницу попал мальчик, которому всего год и четыре месяца. Ребенка госпитализировали в начале сентября с парезом (неполным параличом) конечностей.

После установления диагноза — полиомиелит — на место выехали специалисты ЦОЗ и Минздрава с проверками. При обследовании членов семьи выяснилось, что вирус был обнаружен еще у шести детей, но пареза у них нет.

О полуторагодовалом мальчике известно, что он уже не может становиться на ноги, ведь конечности очень ослаблены.

Стоит отметить, что полиомиелит — острое инфекционное заболевание, которое передается через фекалии и слюну. Чаще всего вирус подхватывают дети в возрасте до 5 лет через грязные руки, зараженную пищу и воду. Эта болезнь опасна тем, что против нее не существует специального лечения, а защититься можно лишь с помощью прививки. Течение полиомиелита характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением параличей. Вирус может приводить к смерти.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Тернопольской области зафиксировали вспышку не менее опасной болезни — сибирской язвы. От недуга умерло животное, но бактерия также опасна для людей.