На Рівненщині у шістьох дітей виявили вірус поліомієліту: у їх братика вже почався парез

Батьки відмовляються вакцинувати дітей через релігійні переконання

У Рівненській області виявили поліомієліт у півторарічного хлопчика, батьки якого відмовилися від вакцинації. Після перевірки фахівцями зʼясувалося, що вірус поліомієліту виявили ще у шістьох дітей з цієї родини.

Про це у четвер, 7 жовтня, повідомляє ТСН з посиланням на лікарів.

Зазначається, що родина виховує 10 дітей і відмовляється від їх вакцинації через власні релігійні переконання. Першим у лікарню потрапив хлопчик, якому всього рік і чотири місяці. Дитину госпіталізували на початку вересня з парезом (неповним паралічем) кінцівок.

Після встановлення діагнозу — поліомієліт — на місце виїхали фахівці ЦОЗ і МОЗ з перевірками. При обстеженні членів родини зʼясувалося, що вірус виявили ще у шістьох дітей, але парезу у них немає.

Про півторарічного хлопчика відомо, що він вже не може ставати на ноги, адже кінцівки дуже ослаблені.

Варто зазначити, що поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке передається через фекалії та слину. Найчастіше вірус підхоплюють діти у віці до 5 років через брудні руки, заражену їжу та воду. Ця хвороба небезпечна тим, що проти неї не існує спеціального лікування, а захиститися можна лише за допомогою щеплення. Перебіг поліомієліту характеризується ураженням центральної нервової системи та виникненням паралічів. Вірус може призводити до смерті.

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