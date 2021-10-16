Требовали 2 млн евро: во Львове похитили девушку ради выкупа (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 13
Жители Червонограда похитили во Львове свою землячку и угрожали ее отцу
Во Львове, который может войти в "красную" зону карантина, в четверг, 14 октября, трое мужчин похитили 19-летнюю девушку, после чего позвонили ее отцу и потребовали огромный выкуп — 2 млн евро.
По информации облуправления полиции, вечером в полицию обратился житель Червонограда, который сообщил о звонке неизвестных и похищении во Львове его дочери. Он рассказал полиции, что звонивший потребовал 2 млн евро (61,2 млн грн) и пригрозил, что в противном случае мужчина больше не увидит свою дочь.
В итоге оперативники и детективы установили, что девушку удерживают в квартире на ул. Городецкой. В рамках спецоперации правоохранители освободили заложницу и задержали ее похитителей — троих жителей Червонограда.
Сейчас с девушкой работают психологи, а ее обидчикам инкриминируют ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст.189 (вымогательство). Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, под Киевом произошло резонансное похищение ребенка, которого из рук матери вырвал ее бывший муж и увез в неизвестном направлении.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-