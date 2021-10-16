Укр

Требовали 2 млн евро: во Львове похитили девушку ради выкупа (фото)

Автор
Елена Волкова
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Девушку взяли в заложницы и удерживали в обычной квартире на Городецкой
Девушку взяли в заложницы и удерживали в обычной квартире на Городецкой

Жители Червонограда похитили во Львове свою землячку и угрожали ее отцу

Во Львове, который может войти в "красную" зону карантина, в четверг, 14 октября, трое мужчин похитили 19-летнюю девушку, после чего позвонили ее отцу и потребовали огромный выкуп — 2 млн евро.

По информации облуправления полиции, вечером в полицию обратился житель Червонограда, который сообщил о звонке неизвестных и похищении во Львове его дочери. Он рассказал полиции, что звонивший потребовал 2 млн евро (61,2 млн грн) и пригрозил, что в противном случае мужчина больше не увидит свою дочь. 

В итоге оперативники и детективы установили, что девушку удерживают в квартире на ул. Городецкой. В рамках спецоперации правоохранители освободили заложницу и задержали ее похитителей — троих жителей Червонограда. 

Пострадавшая 19-летняя девушка работает с психологами
Пострадавшая 19-летняя девушка работает с психологами

Сейчас с девушкой работают психологи, а ее обидчикам инкриминируют ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст.189 (вымогательство). Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

За похищение задержанным грозит до 10 лет тюрьмы
За похищение задержанным грозит до 10 лет тюрьмы

Напомним, под Киевом произошло резонансное похищение ребенка, которого из рук матери вырвал ее бывший муж и увез в неизвестном направлении.

Теги:
#Львов #Спецоперация #Похищение #Выкуп
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