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Вимагали 2 млн євро: у Львові викрали дівчину заради викупу (фото)

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Олена Волкова
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Дівчину взяли в заручниці і утримували в звичайній квартирі на Городецькій
Дівчину взяли в заручниці і утримували в звичайній квартирі на Городецькій

Жителі Червонограда викрали у Львові свою землячку і погрожували її батькові

У Львові, який може увійти в "червону" зону карантину, в четвер, 14 жовтня, троє чоловіків викрали 19-річну дівчину, після чого зателефонували її батькові і зажадали величезний викуп — 2 млн євро.

За інформацією облуправління поліції, ввечері в поліцію звернувся житель Червонограда, який повідомив про дзвінок невідомих і викрадення у Львові його дочки. Він розповів поліції, що той, що дзвонив, зажадав 2 млн євро (61,2 млн грн) і пригрозив, що в іншому випадку чоловік більше не побачить свою дочку.

В результаті оперативники і детективи встановили, що дівчину утримують в квартирі на вул. Городецькій. В рамках спецоперації правоохоронці звільнили заручницю і затримали її викрадачів — трьох жителів Червонограда.

Постраждала 19-річна дівчина працює з психологами
Постраждала 19-річна дівчина працює з психологами

Зараз з дівчиною працюють психологи, а її кривдникам інкримінують ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.189 (вимагання). Чоловікам загрожує до 10 років в’язниці.

За викрадення затриманим загрожує до 10 років в’язниці
За викрадення затриманим загрожує до 10 років в’язниці

Нагадаємо, під Києвом сталося резонансне викрадення дитини, яку з рук матері вирвав її колишній чоловік і відвіз у невідомому напрямку.

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#Львів #Спецоперація #Викрадення #Викуп
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