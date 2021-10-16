Укр

Юный байкер насмерть сбил 6-летнюю девочку на Прикарпатье: в сети обвиняют ее мать

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
66
Фото сбившего девочку мотоциклиста. Новость обновлена 16 октября 2021, 15:00
Фото сбившего девочку мотоциклиста.

Девочка с мамой пытались уйти с дороги на тротуар.

В Калуше Ивано-Франковской области несовершеннолетний мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе. В интернете обвинили мать в том, что она "убила" ребенка и не остановилась пропустить летящее транспортное средство.

Мать погибшей девочки назвали "биомусором" и заявили, что такие, как она сами бросаются под колеса.

Ее сравнили со второй женщиной, которая также переходила по пешеходному переходу и остановилась, пропустив мотоциклиста. Пользователи отметили, что погибшая девочка не успела уйти на тротуар в силу возраста и "коротких ножек".

Многие комментаторы выступили против такого обвинения для матери погибшего ребенка. Они отметили, что в темноте тяжело оценить расстояние до приближающегося на большой скорости мотоцикла и что женщина с девочкой были на пешеходном переходе.

Напомним, что согласно пункту 18.1 Правил дорожного движения в Украине водитель должен затормозить или остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом, на котором находятся люди.

Ранее "Телеграф" писал, что в аварии на Закарпатье погибли четверо людей в легковушке, водитель второй машины — эвакуатора в больнице.

Теги:
#ДТП #Калуш #Ивано-Франковская область
Вакцинация от коронавируса.
Украина
Стало известно, когда в Украине расширят перечень людей, подлежащих обязательной вакцинации
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вакцинация от коронавируса.
Стало известно, когда в Украине расширят перечень людей, подлежащих обязательной вакцинации
Дата публикации
Категория
COVID-19
Сразу две области Украины покинули "оранжевую" зону карантина (список)
Дата публикации
Категория
Работа следствия.
Пропавшего парня на Черниговщине нашли мертвым в лесополосе (фото)
Дата публикации
Категория
Врач в защитном костюме
"Будет сложно": врач спрогнозировал, когда будет пик COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Артем Путивцев
Футболист сборной Украины сменил гражданство