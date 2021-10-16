Юный байкер насмерть сбил 6-летнюю девочку на Прикарпатье: в сети обвиняют ее мать
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Девочка с мамой пытались уйти с дороги на тротуар.
В Калуше Ивано-Франковской области несовершеннолетний мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе. В интернете обвинили мать в том, что она "убила" ребенка и не остановилась пропустить летящее транспортное средство.
Мать погибшей девочки назвали "биомусором" и заявили, что такие, как она сами бросаются под колеса.
Ее сравнили со второй женщиной, которая также переходила по пешеходному переходу и остановилась, пропустив мотоциклиста. Пользователи отметили, что погибшая девочка не успела уйти на тротуар в силу возраста и "коротких ножек".
Многие комментаторы выступили против такого обвинения для матери погибшего ребенка. Они отметили, что в темноте тяжело оценить расстояние до приближающегося на большой скорости мотоцикла и что женщина с девочкой были на пешеходном переходе.
Напомним, что согласно пункту 18.1 Правил дорожного движения в Украине водитель должен затормозить или остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом, на котором находятся люди.
Ранее "Телеграф" писал, что в аварии на Закарпатье погибли четверо людей в легковушке, водитель второй машины — эвакуатора в больнице.
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