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Юний байкер насмерть збив 6-річну дівчинку на Прикарпатті: в мережі звинувачують її матір

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Фото мотоцикліста, що збив дівчинку. Новина оновлена 16 жовтня 2021, 15:00
Фото мотоцикліста, що збив дівчинку.

Дівчинка з мамою намагалися піти з дороги на тротуар.

У Калуші Івано-Франківської області неповнолітній мотоцикліст збив дитину на пішохідному переході. В інтернеті звинуватили матір в тому, що вона сама "вбила" дитину і не зупинилася пропустити транспортний засіб.

Мати загиблої дівчинки назвали "біосміттям" і заявили, що такі, як вона самі кидаються під колеса.

Її порівняли зі другою жінкою, яка також переходила по пішохідному переходу і зупинилася, пропустивши мотоцикліста. Користувачі відзначили, що загибла дівчинка не встигла піти на тротуар через вік і "короткі ніжки".

Багато коментаторів виступили проти такого звинувачення для матері загиблої дитини. Вони відзначили, що в темряві важко оцінити відстань до мотоцикла, який наближається на великій швидкості і що жінка з дівчинкою були на пішохідному переході.

Нагадаємо, що згідно з пунктом 18.1 Правил дорожнього руху в Україні водій повинен загальмувати або зупинитися перед нерегульованим пішохідним переходом, на якому знаходяться люди.

Раніше "Телеграф" писав, що в аварії на Закарпатті загинули четверо людей в легковику, водій другої машини — евакуатора в лікарні.

Теги:
#ДТП #Калуш #Івано-Франківська область
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