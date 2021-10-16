Юний байкер насмерть збив 6-річну дівчинку на Прикарпатті: в мережі звинувачують її матір

Дівчинка з мамою намагалися піти з дороги на тротуар.

У Калуші Івано-Франківської області неповнолітній мотоцикліст збив дитину на пішохідному переході. В інтернеті звинуватили матір в тому, що вона сама "вбила" дитину і не зупинилася пропустити транспортний засіб.

Мати загиблої дівчинки назвали "біосміттям" і заявили, що такі, як вона самі кидаються під колеса.

Її порівняли зі другою жінкою, яка також переходила по пішохідному переходу і зупинилася, пропустивши мотоцикліста. Користувачі відзначили, що загибла дівчинка не встигла піти на тротуар через вік і "короткі ніжки".

Багато коментаторів виступили проти такого звинувачення для матері загиблої дитини. Вони відзначили, що в темряві важко оцінити відстань до мотоцикла, який наближається на великій швидкості і що жінка з дівчинкою були на пішохідному переході.

Нагадаємо, що згідно з пунктом 18.1 Правил дорожнього руху в Україні водій повинен загальмувати або зупинитися перед нерегульованим пішохідним переходом, на якому знаходяться люди.

Раніше "Телеграф" писав, що в аварії на Закарпатті загинули четверо людей в легковику, водій другої машини — евакуатора в лікарні.