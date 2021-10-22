Укр

Стало известно, почему на самом деле студентка расстреляла учителей из арбалета в Полтаве

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Таисия Петрова вышла из СИЗО, но вовсе не домой Новость обновлена 22 октября 2021, 15:50
Таисия Петрова вышла из СИЗО, но вовсе не домой

Эксперты пришли к выводу, что полтавчанка не осознавала свои действия из-за хронических заболеваний

Спустя полтора месяца после нападения на полтавскую школу, которое устроила 19-летняя студентка Таисия Петрова с арбалетом, девушку отпустили из СИЗО. Впрочем, домой ей пока нельзя: эксперты пришли к выводу, что у Таи есть серьезные психические отклонения, которые требуют принудительного лечения в психбольнице.

По информации полтавских Телеграмм-каналов, после того, как Тая ранила учителей стрелами из арбалета, суд отправил ее в СИЗО на два месяца. Однако невзирая на то, что 60 дней еще не истекли, девушку переведут в больницу. Медики выявили у нее хронические болезни — параноидальную шизофрению, галлюцинаторно-параноидный синдром с непрерывным течением, что и мешало Тае осознавать свои действия. Сколько она пробудет в больнице, пока неизвестно.

Напомним, ЧП произошло в 11 школе Полтавы 6 сентября. Во время уроков Тая зашла в класс на втором этаже и выстрелила в учительницу и завуча. Первая была ранена в спину, замдиректора получила ранение руки. Обеих женщин увезла скорая в больницу, налетчицу же задержали на месте преступления полицейские. Во время суда Таисия раскаялась в содеянном и сказала, что не знает, зачем напала на незнакомых ей людей.

Теги:
#Полтава #Школа #Нападение #Арбалет
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