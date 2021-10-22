Стало відомо, чому насправді студентка розстріляла вчителів з арбалета в Полтаві

Експерти прийшли до висновку, що полтавка не усвідомлювала свої дії через хронічні захворювання

Через півтора місяці після нападу на полтавську школу, який влаштувала 19-річна студентка Таїсія Петрова з арбалетом, дівчину відпустили з СІЗО. Втім, додому їй поки не можна: експерти прийшли до висновку, що у Таї є серйозні психічні відхилення, які вимагають примусового лікування в психіатричній лікарні.

За інформацією полтавських Телеграм-каналів, після того, як Тая поранила вчителів стрілами з арбалета, суд відправив її в СІЗО на два місяці. Однак незважаючи на те, що 60 днів ще не минули, дівчину переведуть до лікарні. Медики виявили у неї хронічні хвороби — параноїдальну шизофренію, галюцинаторно-параноїдний синдром з безперервним перебігом, що і заважало Таї усвідомлювати свої дії. Скільки вона пробуде в лікарні, поки невідомо.

Нагадаємо, НП сталася в 11 школі Полтави 6 вересня. Під час уроків Тая зайшла в клас на другому поверсі і вистрілила в вчительку і завуча. Перша була поранена в спину, заступник директора отримала поранення руки. Обох жінок відвезла швидка в лікарню, нальотчицю ж затримали на місці злочину поліцейські. Під час суду Таїсія розкаялася у скоєному і сказала, що не знає, навіщо напала на незнайомих їй людей.