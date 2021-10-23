“В Украине дешевле и вкуснее” - в Донецке анонсировали повышение цен на колбасную продукцию

Подорожание коснется как местных, так и привозных товаров.

В Донецке, где накануне произошел ряд взрывов на складе с боеприпасами боевиков, оккупанты приготовили жителям еще один неприятный "сюрприз". Так, многие компании-поставщики колбасной и сосисочной продукции на территории оккупированной части Донецкой области заявили, что цены на их продукцию вырастут.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Типичный Донецк".

Более десяти поставщиков анонсировали повышение стоимости от 7 до 20%. Все они — производители из Российской Федерации. Причину озвучили — подорожание сырья и упаковки. Это такие марки как "Останкино", "Дымов", "Мираторг" и другие. Повышение цен готовят на конец октября-начало ноября.

Не приходится надеяться жителям на оккупированных территориях и на местных производителей. Так, в компании "Геркулес" дважды за октябрь росли цены на колбасу 5%, а с ноября до 15% ожидается рост стоимости на мясные консервы. Еще одна компания, "Колбико", заявила, что цены поднимать не будут. При этом в комментариях отметили, что в сентябре компания уже выставляла новые ценники на продукцию. Стоимость колбасы в оккупированном Донецке с лета выросла.

Вспомнили и про Украину — качество колбасной продукции оценили выше чем у российских аналогов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Донецке искусственно "взвинтили" цены на картофель.