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"В Україні дешевше і смачніше" — в Донецьку анонсували підвищення цін на ковбасну продукцію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Варена ковбаса.
Варена ковбаса.

Подорожчання торкнеться як місцевих, так і привізних товарів.

У Донецьку, де напередодні стався ряд вибухів на складі з боєприпасами бойовиків, окупанти приготували мешканцям ще один неприємний "сюрприз". Так, багато компаній-постачальники ковбасної і сосисочної продукції на території окупованої частини Донецької області заявили, що ціни на їх продукцію зростуть.

Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Донецьк".

Понад десять постачальників анонсували підвищення вартості від 7 до 20%. Всі вони — виробники з Російської Федерації. Причину озвучили — подорожчання сировини та пакування. Це такі марки як "Останкіно", "Димов", "Міраторг" та інші. Підвищення цін готують на кінець жовтня-початок листопада.

Годі сподіватися жителям на окупованих територіях і на місцевих виробників. Так, в компанії "Геркулес" двічі за жовтень росли ціни на ковбасу на 5%, а з листопада до 15% очікується зростання вартості на м’ясні консерви. Ще одна компанія, "Колбіко", заявила, що ціни підіймати не будуть. При цьому в коментарях відзначили, що у вересні компанія вже виставляла нові цінники на продукцію. Вартість ковбаси в окупованому Донецьку з літа зросла.

Згадали і про Україну — якість ковбасної продукції оцінили вище ніж у російських аналогів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Донецьку штучно "накрутили" ціни на картоплю.

Теги:
#Донецьк #Подорожчання #Ковбаса
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