Укр

"Прости, не уберегли": у погибшего на Донбассе "дяди Жоры" осталось трое сыновей

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Георгий Халиков Новость обновлена 27 октября 2021, 07:59
Георгий Халиков

Мужчина служил в 93-й бригаде.

Во время провокаций боевиков "ДНР" близ Гранитного в Донецкой области 26 октября погиб украинский военный. Это мастер-сержант украинской армии Георгий Халиков. 

Об этом сообщает Полтавский центр комплектации и социальной поддержки. 

Мужчине был 51 год. Он в ряды украинского войска призвался из Шишацкой громады Полтавской области. Родился на Одесчине. У него остались трое сыновей. С одним из них он служил в последний год в одном подразделении.

Волонтеры и журналисты с теплотой вспоминают мужчину, которого на фронте называли "дядя Жора". 

Анна Антипович рассказала, что Георгий служил в 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный яр". Она опубликовала фото, которое один из волонтеров собирался отвезти "дяде Жоре" в ближайшие дни — мужчина заснят в вышитом обереге от мастериц Полтавщины. 

Андрей Рымарук из фонда "Повернись живим" вспоминает, что "дядя Жора" говорил ему "Пей кофе и не спеши жить". 

Журналисты вспоминают Георгия Халикова не только как хорошего позитивного человека, но и как правоохранителя, ставшего на защиту родной земли.

Близ Гранитного в тот день боевики вели обстрелы из запрещенного артиллерийского оружия. 

Ранее "Телеграф" подробно освещал, что происходит между украинской армией и боевиками в районе Мариуполя.

Теги:
#Полтавская область #Донбасс #Погибший #ООС
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