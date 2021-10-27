"Прости, не уберегли": у погибшего на Донбассе "дяди Жоры" осталось трое сыновей
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Мужчина служил в 93-й бригаде.
Во время провокаций боевиков "ДНР" близ Гранитного в Донецкой области 26 октября погиб украинский военный. Это мастер-сержант украинской армии Георгий Халиков.
Об этом сообщает Полтавский центр комплектации и социальной поддержки.
Мужчине был 51 год. Он в ряды украинского войска призвался из Шишацкой громады Полтавской области. Родился на Одесчине. У него остались трое сыновей. С одним из них он служил в последний год в одном подразделении.
Волонтеры и журналисты с теплотой вспоминают мужчину, которого на фронте называли "дядя Жора".
Анна Антипович рассказала, что Георгий служил в 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный яр". Она опубликовала фото, которое один из волонтеров собирался отвезти "дяде Жоре" в ближайшие дни — мужчина заснят в вышитом обереге от мастериц Полтавщины.
Андрей Рымарук из фонда "Повернись живим" вспоминает, что "дядя Жора" говорил ему "Пей кофе и не спеши жить".
Журналисты вспоминают Георгия Халикова не только как хорошего позитивного человека, но и как правоохранителя, ставшего на защиту родной земли.
Близ Гранитного в тот день боевики вели обстрелы из запрещенного артиллерийского оружия.
Ранее "Телеграф" подробно освещал, что происходит между украинской армией и боевиками в районе Мариуполя.
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